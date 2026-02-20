Нежное тесто и оригинальная начинка: как приготовить вкусные пирожки
- Жареные пирожки с оригинальной начинкой с яйцом и зеленью является популярным перекусом.
- Пахту с дрожжами лучше приготовить отдельно, чтобы ваше тесто точно хорошо подросло.
Жареные пирожки – это всегда хорошая идея. А особенно, когда речь идет об оригинальной начинке и очень вкусном тесте.
Жареные пирожки – это тот перекус, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем к ним оригинальную как для такого блюда начинку с яйцом и зеленью – и они исчезнут со стола за считанные минуты, рассказывает портал "Господинька".
Интересно Большинство хозяек гасят соду неправильно: что надо знать, чтобы выпечка выросла и была пышной
Как приготовить вкусные жареные пирожки?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 250 миллилитров пахты;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 20 граммов живых дрожжей 20 граммов живых дрожжей;
– 650 граммов муки;
начинка:
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 помидор;
– 5 яиц;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка масла для обжаривания.
Для удовольствия нужно так мало / Фото Cookpad
Приготовление:
- В глубокой миске соединяем сухие ингредиенты для теста. Выливаем пахту, крошим дрожжи и перемешиваем венчиком до однородности. Затем лучше хорошо все перемешать руками.
- Просеиваем муку, замешиваем тесто, накрываем и ставим в теплое место на 30 – 40 минут.
- Лук нарезаем, помидор измельчаем кубиками.
- Из яиц жарим омлет и также измельчаем, смешиваем все ингредиенты для начинки.
- Формируем пирожки и оставляем еще на 10 – 15 минут, чтобы хорошо подросли.
- Жарим в хорошо разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
Как гарантировать, чтобы тесто выросло?
Если вы спешите, то все ингредиенты можно замешивать сразу, но в этом случае важно дать тесту постоять. Но если есть время, то лучше воспользоваться одним секретом, советует Beszamel.
Смешайте пахту, сахар и дрожжи отдельно и оставьте смесь на 10 – 15 минут. Таким образом вы будете уверены, что дрожжи активизировались и тесто вырастет.
Что вкусного приготовить?
Хлеб на сковороде получится вкуснее магазинного.
А на Масленицу будет уместно воспроизвести вкусные блины с курицей и грибами.