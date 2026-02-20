Нежное тесто и оригинальная начинка: как приготовить вкусные пирожки

Жареные пирожки – это всегда хорошая идея. А особенно, когда речь идет об оригинальной начинке и очень вкусном тесте.

Жареные пирожки – это тот перекус, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем к ним оригинальную как для такого блюда начинку с яйцом и зеленью – и они исчезнут со стола за считанные минуты, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусные жареные пирожки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 250 миллилитров пахты;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 20 граммов живых дрожжей 20 граммов живых дрожжей;

– 650 граммов муки;

начинка:

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 помидор;

– 5 яиц;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка масла для обжаривания.

Для удовольствия нужно так мало / Фото Cookpad

Приготовление:

В глубокой миске соединяем сухие ингредиенты для теста. Выливаем пахту, крошим дрожжи и перемешиваем венчиком до однородности. Затем лучше хорошо все перемешать руками. Просеиваем муку, замешиваем тесто, накрываем и ставим в теплое место на 30 – 40 минут. Лук нарезаем, помидор измельчаем кубиками. Из яиц жарим омлет и также измельчаем, смешиваем все ингредиенты для начинки. Формируем пирожки и оставляем еще на 10 – 15 минут, чтобы хорошо подросли. Жарим в хорошо разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.

Как гарантировать, чтобы тесто выросло?

Если вы спешите, то все ингредиенты можно замешивать сразу, но в этом случае важно дать тесту постоять. Но если есть время, то лучше воспользоваться одним секретом, советует Beszamel.

Смешайте пахту, сахар и дрожжи отдельно и оставьте смесь на 10 – 15 минут. Таким образом вы будете уверены, что дрожжи активизировались и тесто вырастет.

