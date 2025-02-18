Вкусная ностальгия: жареные пирожки от Ярославского

Жареные пирожки – это особые воспоминания и кулинарный опыт. Сколько их не готовь, они всегда будут актуальными.

Даже кулинарные гуру признают – жареные пирожки всегда останутся в перечне особенных блюд, к которым нужно время от времени возвращаться. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию с рецептом известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме. Читайте также Нашинковал, заправил – и на стол: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки Рецепт жареных пирожков Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 350 миллилитров теплой воды или молока;

– 40 граммов сахара;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 520 граммов муки;

– щепотка соли;

– масло для фритюра;

начинка:

– вареный картофель, капуста, горох. Приготовление В теплом молоке (не выше 38 градусов) растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут. Добавьте просеянную муку и соль, замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте примерно на 45 минут, чтобы оно поднялось. После этого обомните тесто и дайте ему еще немного подняться. Сформируйте 15 – 18 шариков. Каждый шарик немного прижмите, формируя плоские лепешки. Положите начинку на середину. Заверните начинку в тесто, хорошо защипывая края, и снова немного прижмите, чтобы получились плоские пирожки. Оставьте пирожки на 20 минут, чтобы они поднялись и были рыхлыми. Хорошо нагрейте масло и жарьте пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны. Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Приятного аппетита! Превзойдут картофель фри: как приготовить картофельные шарики.