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18 февраля, 20:56
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Вкусная ностальгия: жареные пирожки от Ярославского

Лилия Имбировская-Сиваковская

Жареные пирожки – это особые воспоминания и кулинарный опыт. Сколько их не готовь, они всегда будут актуальными.

Даже кулинарные гуру признают – жареные пирожки всегда останутся в перечне особенных блюд, к которым нужно время от времени возвращаться. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию с рецептом известного шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт жареных пирожков

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 350 миллилитров теплой воды или молока;
– 40 граммов сахара;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 520 граммов муки;
– щепотка соли;
– масло для фритюра;
начинка:
– вареный картофель, капуста, горох.

Приготовление

  1. В теплом молоке (не выше 38 градусов) растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте просеянную муку и соль, замесите тесто.
  3. Оставьте тесто в теплом месте примерно на 45 минут, чтобы оно поднялось.
  4. После этого обомните тесто и дайте ему еще немного подняться. Сформируйте 15 – 18 шариков.
  5. Каждый шарик немного прижмите, формируя плоские лепешки. Положите начинку на середину. Заверните начинку в тесто, хорошо защипывая края, и снова немного прижмите, чтобы получились плоские пирожки.
  6. Оставьте пирожки на 20 минут, чтобы они поднялись и были рыхлыми.
  7. Хорошо нагрейте масло и жарьте пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны.
  8. Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!

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