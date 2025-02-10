Закуска, которая уже стала культовой: жареный сыр с медом и перцем

Закуска – это всегда о возможности попробовать что-то оригинальное и необычное. И иногда удается сделать открытие, рецепт которого остается с нами навсегда.

Халуми – это сыр, который специально используют для жарки на гриле. Если его нет в магазине – попросите у продавца аналог. Что делать с ним дальше рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

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Рецепт жареного сыра

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов сыра халуми;

– 1 столовая ложка меда;

– 1/2 чайной ложки хлопьев чили;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

Нарежьте сыр халуми ломтиками или квадратиками толщиной около 1 сантиметра. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте халуми на среднем огне до золотистой корочки (примерно по 2 минуты с каждой стороны). Сбрызните жареный сыр медом и посыпьте хлопьями чили. Подавайте горячим, лучше всего – на листе салата.

Приятного аппетита!

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