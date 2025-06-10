Лучший друг занятых хозяек: готовим быстрый жульен на сковороде

Иногда дел так много, что стоять за плитой просто некогда. В таких случаях можно приготовить вкуснейший жульен, добавку которого ваши родные точно будут просить.

Жульен на сковороде – это сочетание любимых продуктов без необходимости прилагать большие усилия. Это именно тот случай, когда хочется позаботиться не только о родных, но и о себе. 24 Канал предлагает сохранить себе рецепт, которым поделился портал Shuba. Будет интересно Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой: "лодочки" из кабачков Рецепт жульена на сковороде Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 500 граммов куриного филе;

– 1 луковица;

– 20 граммов сливочного масла;

– 60 миллилитров подсолнечного масла;

– 10 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сметаны;

– 200 миллилитров сливок;

– 150 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу;

– веточка петрушки. Приготовление: Нарежьте шампиньоны мелким кубиком. На разогретую сковороду влейте столовую ложку масла и добавьте 15 граммов сливочного масла. Жарьте грибы, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты.

Готовые грибы переложите в миску. Нарежьте курицу небольшим кубиком. В ту же сковороду налейте немного масла и жарьте филе, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты. В процессе посолите и поперчите. Тем временем нарежьте лук кубиком и через 3 – 4 минуты добавьте к курице. Перемешайте и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты. Всыпьте муку, перемешайте и добавьте шампиньоны. Влейте сметану со сливками и хорошо все перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Натрите сыр и равномерно посыпьте поверхность. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты. Выключите огонь и дайте блюду отдохнуть под крышкой 5 – 7 минут. Перед подачей украсьте петрушкой. Приятного аппетита! Вы о них даже не слышали: как сделать вкуснейшие котлеты "Птичье молоко".