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10 июня, 23:50
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Лучший друг занятых хозяек: готовим быстрый жульен на сковороде

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Жульен можно быстро приготовить на сковороде.
  • Это блюдо идеально для занятых хозяек.

Иногда дел так много, что стоять за плитой просто некогда. В таких случаях можно приготовить вкуснейший жульен, добавку которого ваши родные точно будут просить.

Жульен на сковороде – это сочетание любимых продуктов без необходимости прилагать большие усилия. Это именно тот случай, когда хочется позаботиться не только о родных, но и о себе. 24 Канал предлагает сохранить себе рецепт, которым поделился портал Shuba.

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Рецепт жульена на сковороде

  • Время: 45 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 500 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 20 граммов сливочного масла;
– 60 миллилитров подсолнечного масла;
– 10 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сметаны;
– 200 миллилитров сливок;
– 150 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– веточка петрушки.

Приготовление:

  1. Нарежьте шампиньоны мелким кубиком. На разогретую сковороду влейте столовую ложку масла и добавьте 15 граммов сливочного масла.

  2. Жарьте грибы, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты.
    Готовые грибы переложите в миску.

  3. Нарежьте курицу небольшим кубиком. В ту же сковороду налейте немного масла и жарьте филе, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты. В процессе посолите и поперчите.

  4. Тем временем нарежьте лук кубиком и через 3 – 4 минуты добавьте к курице. Перемешайте и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты.

  5. Всыпьте муку, перемешайте и добавьте шампиньоны.

  6. Влейте сметану со сливками и хорошо все перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.

  7. Натрите сыр и равномерно посыпьте поверхность. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты.

  8. Выключите огонь и дайте блюду отдохнуть под крышкой 5 – 7 минут.

  9. Перед подачей украсьте петрушкой.

Приятного аппетита!

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