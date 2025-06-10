Лучший друг занятых хозяек: готовим быстрый жульен на сковороде
- Жульен можно быстро приготовить на сковороде.
- Это блюдо идеально для занятых хозяек.
Иногда дел так много, что стоять за плитой просто некогда. В таких случаях можно приготовить вкуснейший жульен, добавку которого ваши родные точно будут просить.
Жульен на сковороде – это сочетание любимых продуктов без необходимости прилагать большие усилия. Это именно тот случай, когда хочется позаботиться не только о родных, но и о себе. 24 Канал предлагает сохранить себе рецепт, которым поделился портал Shuba.
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Рецепт жульена на сковороде
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 500 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 20 граммов сливочного масла;
– 60 миллилитров подсолнечного масла;
– 10 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сметаны;
– 200 миллилитров сливок;
– 150 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– веточка петрушки.
Приготовление:
Нарежьте шампиньоны мелким кубиком. На разогретую сковороду влейте столовую ложку масла и добавьте 15 граммов сливочного масла.
Жарьте грибы, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты.
Готовые грибы переложите в миску.
Нарежьте курицу небольшим кубиком. В ту же сковороду налейте немного масла и жарьте филе, помешивая, на сильном огне 3 – 4 минуты. В процессе посолите и поперчите.
Тем временем нарежьте лук кубиком и через 3 – 4 минуты добавьте к курице. Перемешайте и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты.
Всыпьте муку, перемешайте и добавьте шампиньоны.
Влейте сметану со сливками и хорошо все перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.
Натрите сыр и равномерно посыпьте поверхность. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 2 – 3 минуты.
Выключите огонь и дайте блюду отдохнуть под крышкой 5 – 7 минут.
Перед подачей украсьте петрушкой.
Приятного аппетита!
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