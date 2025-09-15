Рідні не залишать ані крихти: апетитний мʼясний рулет у лаваші на кожен день
- Лаваш дозволяє створити смачний рулет з м'яса та сиру з доступних інгредієнтів.
- Такий рулет стане улюбленою стравою, яку захочуть їсти щодня.
Інколи буває так складно обрати, чим смачненьким потішити рідних. З цим рецептом усі сумніви зникнуть назавжди!
Лаваш – це чудова можливість приготувати шедевр з доступних інгредієнтів, адже в якості начинки можуть бути будь-які інгредієнти! А якщо поєднати мʼясо та сир, то рідні вимагатимуть готувати цей рулет кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
До речі Це простіше, ніж здається: як перевірити якість сиру — поради від експертки світового рівня
Як зробити лаваш вдома?
Навіщо бігти у магазин та губитися серед десятків пропозицій, якщо лаваш легко можна зробити вдома? Для цього треба мінімум часу та копійчані інгредієнти, що демонструє у TikTok kruchkov_.
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів теплої води;
– 220 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі.
Як зробити лаваш вдома: відео
Приготування:
- Сіль розчиняємо у воді, вливаємо в борошно та замішуємо тісто. Лишаємо відпочити на 5 хвилин.
- Замішуємо тісто ще 7 – 8 хвилин, ділимо на 4 частини, формуємо кульки і залишаємо на 15 хвилин.
- Кожну кульку розкатуємо якомога тонше і смажимо на сухій пательні по 2 хвилини з кожного боку.
Як приготувати мʼясний рулет у лаваші?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– лаваш;
– 500 грамів фаршу;
– 150 грамів сиру;
– 1 цибулина;
– 1 помідор;
– 200 грамів сметани;
– 150 грамів майонезу;
– пів пучка зелені;
– сіль та перець до смаку;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та трохи обсмажуємо на олії. Додаємо фарш і готуємо приблизно 10 хвилин, поки він не стане розсипчастим. Солимо, перчимо та залишаємо вистигати.
- Зелень дрібно шаткуємо, сир тремо на тертці, а з помідора знімаємо шкірку й нарізаємо його тонкими кружальцями.
- Сметану з’єднуємо з майонезом і добре перемішуємо.
- Лаваш розгортаємо. Вздовж одного краю, трохи відступивши від боків, викладаємо фарш. Зверху розкладаємо скибочки помідора, поливаємо частиною соусу, посипаємо зеленню та сиром. Потім акуратно скручуємо лаваш у рулет.
- Перекладаємо рулет у форму або на деко, зверху змащуємо залишком соусу.
- Запікаємо при температурі 170 – 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин.
Чим ще здивувати рідних?
- Коли хочеться чогось домашнього та смачного, можна приготувати ароматні картопляники з начинкою.
- Вони потребують лише простих інгредієнтів та дуже легкі у приготуванні.