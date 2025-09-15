Інколи буває так складно обрати, чим смачненьким потішити рідних. З цим рецептом усі сумніви зникнуть назавжди!

Лаваш – це чудова можливість приготувати шедевр з доступних інгредієнтів, адже в якості начинки можуть бути будь-які інгредієнти! А якщо поєднати мʼясо та сир, то рідні вимагатимуть готувати цей рулет кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як зробити лаваш вдома?

Навіщо бігти у магазин та губитися серед десятків пропозицій, якщо лаваш легко можна зробити вдома? Для цього треба мінімум часу та копійчані інгредієнти, що демонструє у TikTok kruchkov_.

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів теплої води;

– 220 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі.

Як зробити лаваш вдома: відео

Приготування:

Сіль розчиняємо у воді, вливаємо в борошно та замішуємо тісто. Лишаємо відпочити на 5 хвилин. Замішуємо тісто ще 7 – 8 хвилин, ділимо на 4 частини, формуємо кульки і залишаємо на 15 хвилин. Кожну кульку розкатуємо якомога тонше і смажимо на сухій пательні по 2 хвилини з кожного боку.

Як приготувати мʼясний рулет у лаваші?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– лаваш;

– 500 грамів фаршу;

– 150 грамів сиру;

– 1 цибулина;

– 1 помідор;

– 200 грамів сметани;

– 150 грамів майонезу;

– пів пучка зелені;

– сіль та перець до смаку;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та трохи обсмажуємо на олії. Додаємо фарш і готуємо приблизно 10 хвилин, поки він не стане розсипчастим. Солимо, перчимо та залишаємо вистигати. Зелень дрібно шаткуємо, сир тремо на тертці, а з помідора знімаємо шкірку й нарізаємо його тонкими кружальцями. Сметану з’єднуємо з майонезом і добре перемішуємо. Лаваш розгортаємо. Вздовж одного краю, трохи відступивши від боків, викладаємо фарш. Зверху розкладаємо скибочки помідора, поливаємо частиною соусу, посипаємо зеленню та сиром. Потім акуратно скручуємо лаваш у рулет. Перекладаємо рулет у форму або на деко, зверху змащуємо залишком соусу. Запікаємо при температурі 170 – 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин.

