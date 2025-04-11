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Новини Смачно Салати і закуски Ідеальне поєднання на Великдень: вітамінний салат з буряка та фети
11 квітня, 15:59
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Ідеальне поєднання на Великдень: вітамінний салат з буряка та фети

Марта Касіянчук

Легкий і корисний салат із буряків та фети – чудовий додаток до обіду або вечері. Ідеальним варіантом він стане і для великоднього столу, на якому зазвичай важкі м'ясні страви.

До того ж для такої страви необхідні лише прості інгредієнти, які є в кожному холодильнику. Рецептом салату з буряка та фети ділиться 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.

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Салат з буряка та фети

  • Час: 10 хвилин (без варіння буряка)
  • Порції: 4

Інгредієнти: 
– 1 буряк;
– 1 упаковка руколи;
– 60 грамів фети;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 1 чайна ложка меду; 
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– горішки або насіння для посипання.

Приготування:

  1. Буряк відваріть або запечіть. Наріжте його кубиком.
     
  2. Аналогічно подрібніть і фету. Змішайте все разом з руколою.
     
  3. Зробіть заправку для салату з олії, лимонного соку, гірчиці та меду. Ретельно перемішайте та полийте зверху.
     
  4. За бажанням посипте соняшниковим або гарбузовим насінням і горішками.

Смачного!

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