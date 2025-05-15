Просто, смачно і бюджетно: корисний салат з буряків за 10 хвилин

Салат з буряка, моркви та сиру привертає увагу своєю соковитою текстурою та пікантним смаком. Він ідеально підходить для різноманітних страв, слугуючи чудовим доповненням до гарнірів, таких як картопляне пюре, каші, овочі та м'яса.

Такий салат можна приготувати буквально за 5 хвилин: потрібно лише все натерти на тертці і змішати. Рецептом корисного і смачного салату з буряка ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Салат з буряків, моркви та сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 1 морква;

– 50 грамів твердого сиру;

– 1 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль – на смак.

Приготування:

Буряк та моркву помийте, очистьте, натріть овочі на тертці для корейських салатів, за відсутності такої підійде і звичайна тертка.

Твердий сир натріть на тертці. Зубчики часнику очистьте від плівок і натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес.





Приготовлені інгредієнти покладіть в глибокий салатник, додайте сіль на смак і мелений чорний перець.

Замість майонезу можете використовувати сметану або грецький йогурт, щоб салат вийшов менш калорійним та кориснішим.

Перемішайте інгредієнти із заправкою та приберіть салат на пів години в холодильник, щоб він добре просочився.

Смачного!

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