28 лютого, 21:56
2

Цей салат і вночі не зашкодить: ідеальний перекус зі Скандинавії

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат готується з відварених буряків, оселедця, зеленого горошку, кропу та зеленої цибулі з додаванням олії, яблучного оцту та гірчиці.
  • А ще варто додати салату яскравого акценту за допомогою яблука. 

Смачний салат – це завжди гарна ідея. Коли потрібен швидкий перекус, завжди можна змішати кілька інгредієнтів та отримати шедевр.

Навіть якщо у холодильнику майже порожньо, ви ще можете подарувати собі велику порцію насолоди. Особливо цей салат буде доречним у тих випадках, коли захочеться щось перехопити, розповідає портал Fajne gotowanie

Як приготувати смачний салат з буряка та оселедця? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 2 відварені буряки;
– 1 цибулина;
– 1 філе оселедця;
– 180 грамів зеленого горошку;
– пучок кропу;
– 3 столові ложки олії;
– пучок зеленої цибулі;
– 2 чайні ложки адигейської солі;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах. 

Так просто і так смачно / Фото "Смачна кухня"

Приготування

  1. Спочатку наріжте цибулю тонкими півкільцями та залийте її окропом у глибокій мисці, щоб прибрати зайву гіркоту.
  2. Поки цибуля настоюється, подрібніть очищений відварений буряк та філе оселедця кубиками однакового розміру.
  3. Злийте воду з цибулі та з’єднайте її з рибою та буряком у салатнику.
  4. Окремо приготуйте пікантну заправку: змішайте яблучний оцет, рослинну олію, гірчицю та адигейську сіль до однорідного стану.
  5. Полийте інгредієнти отриманим соусом і ретельно перемішайте.
  6. На завершення додайте консервований зелений горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та свіжий кріп.

Що ще можна додати в салат? 

Додавання кислого яблука, наприклад сорту Симиренко, або дрібно нарізаних корнішонів надасть салату тієї самої фірмової скандинавської свіжості, розповідає Beszamel

Яблуко внесе легку солодкувату нотку та соковитість, а мариновані огірки додадуть пікантного хрускоту, який ідеально підкреслить м'яку текстуру відвареного буряка та ніжність філе оселедця.

