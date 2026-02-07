Салат "Скромниця" перевершив "Шубу": зберігайте рецепт, який всіх підкорює

Апетитний салат з дешевих інгредієнтів завжди доречний у вашому холодильнику. Тим паче коли в основі буряк – основа багатьох ситних салатів.

Досвідчені господині знають – шедеври створюються не дорогими інгредієнтами, а майстерністю знаходити правильні поєднання. Салат "Скромниця" – черговий яскравий доказ цьому твердженню, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Скромниця"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені буряка;

– 1 банка консервованого горошку;

– 3 солоні огірки;

– 4 варені яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– пучок кропу;

соус:

– майонез;

– 1 зубчик часнику.

Цей салат готують частіше за "Шубу" / Фото "Господинька"

Приготування:

Змішуємо майонез з прочавленим часником. На дно салатниці натираємо буряк і змащуємо соусом. Наступні шари – нарізані кубиком огірки та натерті яйця. Останній шар – натертий сир. В кінці прикрашаємо салат кропом.

Як правильно варити буряк на салат?

Щоб буряк у салаті мав насичений колір, залишався соковитим і не перетворився на водянисту масу, варто дотримуватися кількох професійних хитрощів. Є кілька кроків, яких обовʼязково варто дотримуватися, розповідає портал Przepisy.

Головна помилка – відрізати хвостик та "носик" буряка перед варінням. Через такі зрізи витікає весь сік, і овоч стає блідим та прісним.

Мити буряк треба дуже обережно, щоб не пошкодити шкірку. Хвостики залишаємо цілими. Щоб зберегти максимум вітамінів та кольору, кладіть буряк у вже киплячу воду.

Також дуже гарний результат подарує метод "шокового варіння". Це трюк, який використовують професіонали. Проваріть буряк 30 – 40 хвилин, а потім злийте окріп і поставте каструлю під струмінь крижаної води на 10 – 15 хвилин. Різкий перепад температур "доварює" буряк зсередини за рахунок власного тепла, і він стає м'яким набагато швидше.

