Ідеально доповнить літній раціон: приготуйте цей салат і вже не зможете зупинитися

Влітку хочеться легких та поживних страв. Однією з таких є салат з горіховою заправкою – хрусткі овочі та ароматні трави під оригінальним соусом.

Він готується швидко і просто, й чудово урізноманітнить літній раціон. Рецептом салату з горіховою заправкою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Салат з горіховою заправкою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 огірки;

– 150 грамів помідорів чері;

– синя цибуля.



Для заправки:

– кінза;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 2 зубки часнику;

– лимонний сік – на смак;

– оливкова олія;

– сіль, перець – на смак;

– вода – залежно від бажаної густоти.

Як приготувати цей салат: дивіться відео

Приготування:

Всі інгредієнти для заправки помістіть у блендер та поєднайте до однорідної консистенції.

Наріжте огірки та помідори. Півкружальцями поріжте цибулю і трохи помніть її руками, щоб пустила сік.

В посудину насипте овочі та залийте їх заправкою. Перемішайте все і подавайте до столу.

Смачного!

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