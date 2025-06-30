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30 червня, 14:17
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Ідеально доповнить літній раціон: приготуйте цей салат і вже не зможете зупинитися

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Салат із горіховою заправкою готується легко і просто.
  • Найкраще робити його в літній період, коли овочі найсмачніші.

Влітку хочеться легких та поживних страв. Однією з таких є салат з горіховою заправкою – хрусткі овочі та ароматні трави під оригінальним соусом.

Він готується швидко і просто, й чудово урізноманітнить літній раціон. Рецептом салату з горіховою заправкою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Салат з горіховою заправкою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 4 огірки;
– 150 грамів помідорів чері;
– синя цибуля.

Для заправки:
– кінза;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 2 зубки часнику;
– лимонний сік – на смак;
– оливкова олія;
– сіль, перець – на смак;
– вода – залежно від бажаної густоти.

Як приготувати цей салат: дивіться відео

Приготування:

  1. Всі інгредієнти для заправки помістіть у блендер та поєднайте до однорідної консистенції.
     
  2. Наріжте огірки та помідори. Півкружальцями поріжте цибулю і трохи помніть її руками, щоб пустила сік.
     
  3. В посудину насипте овочі та залийте їх заправкою. Перемішайте все і подавайте до столу.

Смачного!

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