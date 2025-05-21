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21 травня, 14:10
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Смачніше, ніж вінегрет: неймовірно простий салат з буряка, який підкорює вмить

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Салат з буряків готується за 10 хвилин і розрахований на 4 порції.
  • Рецепт пропонує додати нові інгредієнти, щоб освіжити смак бурякових салатів.

Бурякові салати – корисні, ситні та оригінальні. І з цього коренеплоду можна приготувати не лише "Шубу" чи "Вінегрет". 

Щоб освіжити смак салатів з буряків та надати йому нове звучання, додайте нові інгредієнти. Рецептом такого ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press.

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Салат з буряків за 5 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 6 буряків;
– 3 – 4 солоні огірки;
– 1 банка горошку консервованого;
– 1 цибуля ріпчаста;
– майонез або рослинна олія;
– сіль і перець – на смак.

Приготування:

  1. Відварені буряки та солоні огірки поріжте кубиками, як на вінегрет. Цибулю можете покришити дрібніше, але знову ж таки – це справа смаку.
     
  2. У готову суміш додайте зелений горошок, перемішайте все і заправте рослинною олією чи майонезом. Посоліть та поперчіть.
     
  3. Перед тим, як подати салат до столу, охолодіть його протягом 30 хвилин у холодильнику.

Смачного!

Теж смачно:  салат із варених яєць, цибулі та огірків.