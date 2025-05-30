Розлітається зі столу миттю: готуємо салат із копченою куркою та хрусткими сухариками

Салат з копченою куркою завойовує популярність завдяки своєму швидкому приготуванню та неперевершеному смаку. Він просто розлітається зі столу миттю.

Якщо ви ще не дивували таким салатом своїх рідних, то виправте це негайно. Рецептом салату з копченим курячим філе і сухариками ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Салат з копченим курячим філе і сухариками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого копченого філе;

– 150 грамів сиру;

– 3 яйця;

– 250 грамів помідорів;

– 3 – 4 скибочки пухкого хліба;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець, паприка, сушений часник – на смак;

– 2 – 3 столові ложки майонезу або сметани;

– 0,5 чайної ложки гірчиці.

Приготування:

Наріжте кубиками сир, яйця, помідори та копчене куряче філе.

Хліб теж наріжте кубиками й покладіть на розігріту з оливковою олією сковорідку. Додайте до хліба сіль, паприку й сушений часник. Обсмажте до хрумкості й золотистої скоринки.

Додайте до салату сіль та перець й заправте майонезом, або сметаною з гірчицею.

Перекладіть салат на тарілку, зверху викладіть сухарики. Подавайте на стіл.

Смачного!

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