Освіжає та хрумтить: цей салат ідеальний для барбекю
Салат зі свіжої капусти з майонезною заправкою залишається улюбленою стравою американської кухні. Відомий своєю простотою у приготуванні та багатим вмістом клітковини, він, безумовно, заслуговує на місце на вашому столі.
Як приготувати американський салат коул слоу, що стане ідеальним доповненням до барбекю, розповідає 24 Канал з посиланням на Gospoda.
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Американський салат коул слоу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 400 грамів білокачанної капусти;
– 200 грамів червонокачанної капусти;
– 1 цибуля ріпчаста;
– пучок цибулі зеленої;
– 2 моркви;
– 100 грамів кореня селери;
– 100 грамів майонезу або йогуртової заправки;
– 1 столова ложка вершків 10%;
– 2 столові ложки оцту яблучного;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль, перець чорний мелений – до смаку.
Приготування:
- Капусту білокачанну та червонокачанну нашаткуйте дрібною соломкою, обімніть з сіллю. Моркву та селеру очистьте та натріть на тертці для овочів по-корейськи.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелену цибулю подрібніть. За бажанням можете додати трошки подрібненого кропу. Змішайте овочі в одній великій мисці.
- В окремому посуді зробіть заправку: майонез або грецький йогурт, вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішайте до утворення однорідного соусу.
- Заправляйте салат безпосередньо перед подачею на стіл.
Смачного!
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