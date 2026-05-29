29 травня, 20:41
Оновлено - 20:46, 29 травня

Простіший за "Олівʼє", але в рази смачніший: насолоджуємося салатом "Марічка"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Смачний та поживний салат – це завжди чудова ідея для вашого столу. Змішуємо улюблені інгредієнти – і страва вже на столі!

Є поєднання інгредієнтів, перед якими просто неможливо встояти. Цей салат – саме з переліку таких страв, тому ви захочете повертатися до нього знову й знову, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Марічка"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 3 солоні огірки;
– 3 варені яйця;
– банка кукурудзи;
– сухарики (зі смаком бекону або сметани;
– сіль та перець до смаку;
– майонез. 

Цей салат вам сподобається / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Копчену ковбасу, солоні огірки та зварені круто яйця наріжте однаковими невеликими кубиками або тонкою соломкою.
  2. З консервованої кукурудзи заздалегідь злийте всю зайву рідину.
  3. У глибокій салатниці з'єднайте нарізану ковбасу, огірки, яйця та солодку кукурудзу.
  4. Додайте сіль, чорний мелений перець за смаком і заправте салат майонезом, ретельно перемішуючи всі компоненти до однорідності.
  5. Безпосередньо перед самою подачею на стіл всипте в миску хрусткі сухарики зі смаком бекону або сметани та ще раз легко перемішайте. Якщо додати сухарики заздалегідь, вони розмокнуть і втратять свою приємну текстуру.