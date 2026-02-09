За цей салат цілують руки: робіть одразу подвійну порцію

Смачний салат – це ідеальний перекус та додаток до будь-якої трапези. Тим паче коли йдеться про поєднання улюблених інгредієнтів!

Ковбаса, яйця та сир – це ідеальне поєдання, яке обожнюють абсолютно усі. Додаємо кілька освіжаючих акцентів – і на вашому столі вже справжній шедевр, розповідає "Господинька".

Як приготувати смачний салат з ковбасою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 150 грамів вареної ковбаси;

– 3 варені яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 червона цибуля;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 3 – 4 столові ложки консервованої кукурудзи;

– сіль та перець до смаку;

– майонез ждя заправки.



Улюблені інгредієнти в одній тарілці / Фото "Господинька"

Приготування:

Ковбасу, яйця та сир нарізаємо дрібним кубиком та перемішуємо. Додаємо нарізану кубиками цибулю та кукурудзу, ще раз добре перемішуємо. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо до смаку.

Як вибрати якісну варену ковбасу?

Спочатку треба уважно вивчити етикетку. На першому місці має бути вказане саме м'ясо, а не його замінники. Обираючи продукт у магазині, насамперед зверніть увагу на колір зрізу: він повинен бути ніжно-рожевим або злегка сіруватим, що свідчить про натуральність, тоді як яскраво-рожевий або малиновий відтінок сигналізує про надлишок барвників, підказує Smakosze.

Текстура ковбаси має бути щільною, пружною та однорідною, без порожнеч або великих вкраплень, а при легкому натисканні якісний виріб повинен швидко відновлювати свою початкову форму.

Важливо також подивитися на оболонку, яка має щільно прилягати до продукту, бути сухою та чистою, без ознак слизу чи відшарування.

Обов'язково перевіряйте маркування ДСТУ, адже такий стандарт гарантує дотримання чітких державних вимог до складу, на відміну від ТУ, де виробник може змінювати рецептуру на власний розсуд.

Якщо у складі ви бачите занадто багато стабілізаторів, крохмалю або сої, такий продукт буде менш поживним і матиме "ватяну" консистенцію.

Що смачного приготувати?