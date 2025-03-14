14 березня, 17:33
Незмінна класика: найпростіший рецепт салату з крабових паличок
Салат з крабами – це смачна страва, яка вийде у кожного, адже не вимагає особливих кулінарних навичок. Він чудово підходить як для повсякденного, так і для святкового столу.
Та й приготування займає не так багато часу – всього 20 хвилин, а результат завжди неповторний. Простим рецептом салату з крабових паличок ділиться 24 Канал з посиланням на Рецепти.ua.
Читайте також Цей паштет можна їсти навіть в піст: рецепт легкої та бюджетної намазки на хліб
Салат з крабових паличок – простий рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 яйця;
– майонез – на смак;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Відваріть яйця до готовності, остудіть і очистьте.
- Наріжте крабові палички на шматочки.
- Натріть на тертці твердий сир та відварені яйця.
- Змішайте крабові палички, кукурудзу, натертий сир та яйця у глибокій мисці.
- Заправте салат майонезом, сіллю та перцем і добре перемішайте.
- Прикрасьте зеленню перед подачею.
Готово!
Теж смачно: пісне "Олів'є" з грибами.