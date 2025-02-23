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23 лютого, 11:17
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Інгредієнти звичайні, результат – феноменальний: новий салат з крабовими паличками

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат з крабових паличок ідеально доповнить як сімейну, так і святкову трапезу. І головне – для їх приготування не потрібно особливих інгредієнтів та зусиль.

Крабові палички, ніжний плавлений сирок та пікантна морква по-корейськи створюють ідеальну смакову гармонію. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт з TikTok nisenitnitsia.

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Рецепт салату з крабовими паличками та сирком 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 300 грамів крабових паличок;
– 4 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 150 грамів моркви по-корейськи;
– майонез;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Акуратно розділіть палички на волокна.
  2. Зваріть круто яйця, почистіть та натріть на великій тертці.
  3. Натріть плавлені сирки. Для зручності натерти їх можна покласти до морозильника на 10 – 15 хвилин.
  4. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти.
  5. Додайте майонез. За бажанням посоліть. 
  6. Акуратно перемішайте інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілились.
  7. Перекладіть салат у гарну сервірувальну тарілку. За бажанням прикрасьте гілочкою петрушки чи листочком салату.

Смачного!

Його можна зберігати цілий тиждень: рецепт "ходового" салату на всю сім'ю. 