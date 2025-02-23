Інгредієнти звичайні, результат – феноменальний: новий салат з крабовими паличками

Салат з крабових паличок ідеально доповнить як сімейну, так і святкову трапезу. І головне – для їх приготування не потрібно особливих інгредієнтів та зусиль.

Крабові палички, ніжний плавлений сирок та пікантна морква по-корейськи створюють ідеальну смакову гармонію. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт з TikTok nisenitnitsia. До теми Шедевр з 4 інгредієнтів: бюджетний салат на швидку руку до будь-якого гарніру Рецепт салату з крабовими паличками та сирком Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3 Інгредієнти:

– 300 грамів крабових паличок;

– 4 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 150 грамів моркви по-корейськи;

– майонез;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Акуратно розділіть палички на волокна. Зваріть круто яйця, почистіть та натріть на великій тертці. Натріть плавлені сирки. Для зручності натерти їх можна покласти до морозильника на 10 – 15 хвилин. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти. Додайте майонез. За бажанням посоліть. Акуратно перемішайте інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілились. Перекладіть салат у гарну сервірувальну тарілку. За бажанням прикрасьте гілочкою петрушки чи листочком салату. Смачного! Його можна зберігати цілий тиждень: рецепт "ходового" салату на всю сім'ю.