Макарони – це не лише один з улюблених гарнірів. Якщо додати трішки фантазії, то це ще й неймовірна основа для салату!

Якщо не хочеться довго стояти за плитою після важкого та насиченого дня – салат з макаронами стане для вас справжнім подарунком. Він простий у приготуванні, не потребує складних інгредієнтів та потішить чудовим смаком, розповідає TikTok mamadaughter.recipes.

Як приготувати смачний пісний салат з макаронами?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– фарфалле або будь-яка інша паста;

– білокачанна капуста;

– кукурудза;

– пісний майонез;

– зерна гірчиці;

– часник;

– кріп;

– лимонний сік;

– сіль;

– паприка;

– сухий часник.

Готуємо ситний салат за лічені хвилини: відео

Приготування:

Капусту шинкуємо. Макарони відварюємо до готовності. Поливаємо оливковою олією, посипаємо паприкою, солимо, перчимо та трішки випікаємо для приємного хрускоту. Пісний майонез зʼєднуємо з гірчицею, додаємо часник та спеції У капусту висипаємо кукурудзу, макарони, заправляємо та добре перемішуємо.

Як варити макарони, щоб вони не злипалися?

Найважливішим правилом є використання великої кількості води: на кожні 100 грамів сухого продукту має припадати не менше 1 літра рідини. Закладати вироби слід виключно в активний окріп, який вже добре посолений, радить Tadar.

Коли ви кидаєте макарони в недостатньо гарячу воду або її замало, температура в кастрюлі стрімко падає, крохмаль на поверхні тіста виділяється інтенсивніше, перетворюючись на клейку масу, яка і з’єднує макарони між собою. Під час варіння варто постійно помішувати макарони, особливо в перші 2 – 3 хвилини, поки крохмаль на їхній поверхні не стабілізується.

Багато хто додає в воду олію, проте професійні кухарі радять цього не робити, оскільки масляна плівка завадить соусу потім рівномірно обволікати пасту. Готові макарони в жодному разі не потрібно промивати холодною водою, це дозволено лише тоді, коли ви готуєте холодний салат.

Що смачного приготувати?