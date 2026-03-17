Пісний салат з макаронами на кожен день: ви більше не думатимете, що готувати на вечерю
- Салат з макаронами стане чудовим рішенням для швидкої вечері.
- Основними інгредієнтами є макарони, білокачанна капуста, кукурудза, пісний майонез і спеції.
Макарони – це не лише один з улюблених гарнірів. Якщо додати трішки фантазії, то це ще й неймовірна основа для салату!
Якщо не хочеться довго стояти за плитою після важкого та насиченого дня – салат з макаронами стане для вас справжнім подарунком. Він простий у приготуванні, не потребує складних інгредієнтів та потішить чудовим смаком, розповідає TikTok mamadaughter.recipes.
Як приготувати смачний пісний салат з макаронами?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– фарфалле або будь-яка інша паста;
– білокачанна капуста;
– кукурудза;
– пісний майонез;
– зерна гірчиці;
– часник;
– кріп;
– лимонний сік;
– сіль;
– паприка;
– сухий часник.
Готуємо ситний салат за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Капусту шинкуємо.
- Макарони відварюємо до готовності. Поливаємо оливковою олією, посипаємо паприкою, солимо, перчимо та трішки випікаємо для приємного хрускоту.
- Пісний майонез зʼєднуємо з гірчицею, додаємо часник та спеції
- У капусту висипаємо кукурудзу, макарони, заправляємо та добре перемішуємо.
Як варити макарони, щоб вони не злипалися?
Найважливішим правилом є використання великої кількості води: на кожні 100 грамів сухого продукту має припадати не менше 1 літра рідини. Закладати вироби слід виключно в активний окріп, який вже добре посолений, радить Tadar.
Коли ви кидаєте макарони в недостатньо гарячу воду або її замало, температура в кастрюлі стрімко падає, крохмаль на поверхні тіста виділяється інтенсивніше, перетворюючись на клейку масу, яка і з’єднує макарони між собою. Під час варіння варто постійно помішувати макарони, особливо в перші 2 – 3 хвилини, поки крохмаль на їхній поверхні не стабілізується.
Багато хто додає в воду олію, проте професійні кухарі радять цього не робити, оскільки масляна плівка завадить соусу потім рівномірно обволікати пасту. Готові макарони в жодному разі не потрібно промивати холодною водою, це дозволено лише тоді, коли ви готуєте холодний салат.
