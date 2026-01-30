Укр Рус
30 січня, 15:12
2

Салат з "Мівіною" як смак молодості: нагадуємо рецепт, який рятував багато разів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з "Мівіною" включає локшину швидкого приготування, варені яйця, куряче філе, копчений сир, консервовану кукурудзу і майонез.
  • Щоб салат вийшов особливо смачним, потрібно правильно зварити філе. 

Інколи так хочеться поринути у ностальгію, але без витрат часу та зусиль. Салат з "Мівіною" – ідеальне рішення для такого випадку.

Салат з локшиною швидкого приготування дозволяє смачно й ситно поїсти, не витрачаючи ані грошей, ані зусиль. Це ідеальне рішення навіть зараз, коли чаклувати біля плити може навіть не бути можливості, розповідає ютуб-канал "Неймовірно просто і смачно".

Як приготувати "Студентський" салат? 

Час: 10 хвилин 

Порцій: 4 

Інгредієнти
– 3 пачки локшини швидкого приготування;
– 2 пачки спецій, які йдуть в упаковці;
– 6 варених яєць;
– 300 – 400 грамів вареного курячого філе;
– 100 грамів копченого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез, сіль та перець до смаку. 

Поринаємо в ностальгію без витрат: відео 

Приготування

  1. Локшину варимо за інструкцією на упаковці. Краще трішки її подрібнити, для салату це буде гарним рішенням.
  2. Решту інгредієнтів нарізаємо дрібним кубиком.
  3. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
  4. Ось і все – поринаємо у ностальгію. 

Як правильно варити філе на салат? 

У студентські роки більшість з нас просто кидали філе у кипʼяток та варили до готовності. Але тепер ви здатні на кращий смак, розповідає Fajne gotowanie

У кипʼяток вартує не просто додати спеції, а ще й проварити цибулю та моркву. Так ви отримаєте бульйон, який збереже соковитість курочки. 

