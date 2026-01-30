Салат з "Мівіною" як смак молодості: нагадуємо рецепт, який рятував багато разів
- Салат з "Мівіною" включає локшину швидкого приготування, варені яйця, куряче філе, копчений сир, консервовану кукурудзу і майонез.
- Щоб салат вийшов особливо смачним, потрібно правильно зварити філе.
Інколи так хочеться поринути у ностальгію, але без витрат часу та зусиль. Салат з "Мівіною" – ідеальне рішення для такого випадку.
Салат з локшиною швидкого приготування дозволяє смачно й ситно поїсти, не витрачаючи ані грошей, ані зусиль. Це ідеальне рішення навіть зараз, коли чаклувати біля плити може навіть не бути можливості, розповідає ютуб-канал "Неймовірно просто і смачно".
Як приготувати "Студентський" салат?
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 пачки локшини швидкого приготування;
– 2 пачки спецій, які йдуть в упаковці;
– 6 варених яєць;
– 300 – 400 грамів вареного курячого філе;
– 100 грамів копченого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез, сіль та перець до смаку.
Поринаємо в ностальгію без витрат: відео
Приготування:
- Локшину варимо за інструкцією на упаковці. Краще трішки її подрібнити, для салату це буде гарним рішенням.
- Решту інгредієнтів нарізаємо дрібним кубиком.
- Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
- Ось і все – поринаємо у ностальгію.
Як правильно варити філе на салат?
У студентські роки більшість з нас просто кидали філе у кипʼяток та варили до готовності. Але тепер ви здатні на кращий смак, розповідає Fajne gotowanie.
У кипʼяток вартує не просто додати спеції, а ще й проварити цибулю та моркву. Так ви отримаєте бульйон, який збереже соковитість курочки.
