Не набридає і завжди в тренді: ще один смачний рецепт салату з молодої капусти

Молода капуста – універсальний інгредієнт, який підходить для створення смачних салатів у поєднанні з різноманітними овочами. Зокрема, одна з найпопулярніших комбінацій включає моркву, огірки та кукурудзу.

Він легко готується, виходить соковитим та хрумким, а його смак не залишить байдужим нікого. Рецептом такого салату з молодої капусти ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі Новини.

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Салат з молодої капусти

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів молодої капусти;

– 1 морква;

– 1 свіжий огірок;

– 400 грамів консервованого горошку;

– 15 грамів петрушки.



Для заправки:

– 15 мілілітрів оцту 9%;

– 30 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 30 мілілітрів рослинної олії.

Приготування:

Візьміть невелику головку молодої капусти та дрібно нашаткуйте її.

Перекладіть капусту в миску, натріть до неї молоду моркву. Далі наріжте огірок тоненькою соломкою. Додайте його до інших овочів у мисці.

Із зелені можете використати петрушку та кріп. Додайте банку консервованого горошку й приготуйте заправку.

В окрему миску влийте оцет, воду, рослинну олію, додайте сіль та цукор. Все добре перемішайте до повного розчинення цукру та солі.

Вилийте заправку до салату та перемішайте. Поставте його в холодильник хоча б на 30 хвилин.

Смачного!

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