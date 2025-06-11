Не набридає і завжди в тренді: ще один смачний рецепт салату з молодої капусти
- Молода капуста є універсальним інгредієнтом для салатів. Наприклад, можна поєднати її з морквою, огірками та кукурудзою.
- Такий салат буде ідеальним доповненням до будь-якого гарніру та прийому їжі.
Молода капуста – універсальний інгредієнт, який підходить для створення смачних салатів у поєднанні з різноманітними овочами. Зокрема, одна з найпопулярніших комбінацій включає моркву, огірки та кукурудзу.
Він легко готується, виходить соковитим та хрумким, а його смак не залишить байдужим нікого. Рецептом такого салату з молодої капусти ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі Новини.
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Салат з молодої капусти
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів молодої капусти;
– 1 морква;
– 1 свіжий огірок;
– 400 грамів консервованого горошку;
– 15 грамів петрушки.
Для заправки:
– 15 мілілітрів оцту 9%;
– 30 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 чайні ложки цукру;
– 30 мілілітрів рослинної олії.
Приготування:
- Візьміть невелику головку молодої капусти та дрібно нашаткуйте її.
- Перекладіть капусту в миску, натріть до неї молоду моркву. Далі наріжте огірок тоненькою соломкою. Додайте його до інших овочів у мисці.
- Із зелені можете використати петрушку та кріп. Додайте банку консервованого горошку й приготуйте заправку.
- В окрему миску влийте оцет, воду, рослинну олію, додайте сіль та цукор. Все добре перемішайте до повного розчинення цукру та солі.
- Вилийте заправку до салату та перемішайте. Поставте його в холодильник хоча б на 30 хвилин.
Смачного!
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