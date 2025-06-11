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11 червня, 17:30
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Не набридає і завжди в тренді: ще один смачний рецепт салату з молодої капусти

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Молода капуста є універсальним інгредієнтом для салатів. Наприклад, можна поєднати її з морквою, огірками та кукурудзою.
  • Такий салат буде ідеальним доповненням до будь-якого гарніру та прийому їжі.

Молода капуста – універсальний інгредієнт, який підходить для створення смачних салатів у поєднанні з різноманітними овочами. Зокрема, одна з найпопулярніших комбінацій включає моркву, огірки та кукурудзу.

Він легко готується, виходить соковитим та хрумким, а його смак не залишить байдужим нікого. Рецептом такого салату з молодої капусти ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі Новини

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    Салат з молодої капусти

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 6

    Інгредієнти:
    – 500 грамів молодої капусти;
    – 1 морква;
    – 1 свіжий огірок;
    – 400 грамів консервованого горошку;
    – 15 грамів петрушки.

    Для заправки:
    – 15 мілілітрів оцту 9%;
    – 30 мілілітрів води;
    – 1 чайна ложка солі;
    – 3 чайні ложки цукру;
    – 30 мілілітрів рослинної олії.

    Приготування:

    1. Візьміть невелику головку молодої капусти та дрібно нашаткуйте її.
       
    2. Перекладіть капусту в миску, натріть до неї молоду моркву. Далі наріжте огірок тоненькою соломкою. Додайте його до інших овочів у мисці.
       
    3. Із зелені можете використати петрушку та кріп. Додайте банку консервованого горошку й приготуйте заправку.
       
    4. В окрему миску влийте оцет, воду, рослинну олію, додайте сіль та цукор. Все добре перемішайте до повного розчинення цукру та солі.
       
    5. Вилийте заправку до салату та перемішайте. Поставте його в холодильник хоча б на 30 хвилин.

    Смачного!

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