Він легко готується, виходить соковитим та хрумким, а його смак не залишить байдужим нікого. Рецептом такого салату з молодої капусти ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі Новини.

    Читайте також Готується за хвилину: найоригінальніший літній салат з огірків

    Салат з молодої капусти

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 6

    Інгредієнти:
    – 500 грамів молодої капусти;
    – 1 морква;
    – 1 свіжий огірок;
    – 400 грамів консервованого горошку;
    – 15 грамів петрушки.

    Для заправки:
    – 15 мілілітрів оцту 9%;
    – 30 мілілітрів води;
    – 1 чайна ложка солі;
    – 3 чайні ложки цукру;
    – 30 мілілітрів рослинної олії.

    Приготування:

    1. Візьміть невелику головку молодої капусти та дрібно нашаткуйте її.
    2. Перекладіть капусту в миску, натріть до неї молоду моркву. Далі наріжте огірок тоненькою соломкою. Додайте його до інших овочів у мисці.
    3. Із зелені можете використати петрушку та кріп. Додайте банку консервованого горошку й приготуйте заправку.
    4. В окрему миску влийте оцет, воду, рослинну олію, додайте сіль та цукор. Все добре перемішайте до повного розчинення цукру та солі.
    5. Вилийте заправку до салату та перемішайте. Поставте його в холодильник хоча б на 30 хвилин.

    Смачного!

    Теж приготуйте: салат з куркою та апельсином.