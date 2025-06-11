Он легко готовится, получается сочным и хрустящим, а его вкус не оставит равнодушным никого. Рецептом такого салата из молодой капусты делится 24 Канал со ссылкой на Добрые Новости.

    Читайте также Готовится за минуту: самый оригинальный летний салат из огурцов

    Салат из молодой капусты

    • Время: 15 минут
    • Порции: 6

    Ингредиенты:
    – 500 граммов молодой капусты;
    – 1 морковь;
    – 1 свежий огурец;
    – 400 граммов консервированного горошка;
    – 15 граммов петрушки.

    Для заправки:
    – 15 миллилитров уксуса 9%;
    – 30 миллилитров воды;
    – 1 чайная ложка соли;
    – 3 чайные ложки сахара;
    – 30 миллилитров растительного масла.

    Приготовление:

    1. Возьмите небольшую головку молодой капусты и мелко нашинкуйте ее.
    2. Переложите капусту в миску, натрите к ней молодую морковь. Далее нарежьте огурец тоненькой соломкой. Добавьте его к другим овощам в миске.
    3. Из зелени можете использовать петрушку и укроп. Добавьте банку консервированного горошка и приготовьте заправку.
    4. В отдельную миску влейте уксус, воду, растительное масло, добавьте соль и сахар. Все хорошо перемешайте до полного растворения сахара и соли.
    5. Вылейте заправку к салату и перемешайте. Поставьте его в холодильник хотя бы на 30 минут.

    Приятного аппетита!

    Тоже приготовьте: салат с курицей и апельсином.