Робіть одразу цілий баняк: "ходовий" салат, який можна зберігати цілий тиждень

Цей салат стане справжньою знахідкою для господинь. Готувати його легко, а довгий термін зберігання дасть можливість не заморочуватися кожного разу про смачне доповнення до гарніру.

Цей смачний салат стане частим гостем на ваших сімейних трапезах. Нехай вас не вводить в оману простота його приготування – над вдалим результатом не завжди потрібно довго чаклувати біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт салату з моркви та курки

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих стегенець;

– 200 грамів цибулі;

– 600 грамів моркви;

– 50 мілілітрів соняшникової олії;

– 3 столові ложки оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Курячі стегенця відварюємо і даємо охолонути. Моркву дрібно натираємо, цибулю ріжемо півкільцями. Окремо обсмажуємо овочі. М'ясо відділяємо від кісток та нарізаємо кубиками. З'єднуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, солимо, перчимо до смаку. Ставимо на годину у холодильник, щоб салат охолонув та настоявся.

Смачного!

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