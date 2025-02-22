Робіть одразу цілий баняк: "ходовий" салат, який можна зберігати цілий тиждень
Цей салат стане справжньою знахідкою для господинь. Готувати його легко, а довгий термін зберігання дасть можливість не заморочуватися кожного разу про смачне доповнення до гарніру.
Цей смачний салат стане частим гостем на ваших сімейних трапезах. Нехай вас не вводить в оману простота його приготування – над вдалим результатом не завжди потрібно довго чаклувати біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт салату з моркви та курки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів курячих стегенець;
– 200 грамів цибулі;
– 600 грамів моркви;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 столові ложки оцту;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Курячі стегенця відварюємо і даємо охолонути.
- Моркву дрібно натираємо, цибулю ріжемо півкільцями. Окремо обсмажуємо овочі.
- М'ясо відділяємо від кісток та нарізаємо кубиками.
- З'єднуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, солимо, перчимо до смаку.
- Ставимо на годину у холодильник, щоб салат охолонув та настоявся.
Смачного!
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