Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Він заслужено називається королівським: польський салат з оселедцем, який стане рецептом року
25 грудня, 14:27
3

Він заслужено називається королівським: польський салат з оселедцем, який стане рецептом року

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Польський салат з оселедцем може стати рецептом року.
  • Такі салати відрізняються виразним смаком і пропонують оригінальні поєднання.

Салати з оселедцем – це завжди про виразний смак та особливі враження. "Шуба" – далеко не єдина опція, тут можна створити куди більше оригінальних поєднань.

Навіть якщо ви не планували робити "Шубу", обовʼязково зверніть увагу на цей польський салат з оселедцем. Місцеві називають його "Королівським", і смак страви цілком відповідає такому статусу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм pysznieczyprzepysznie

До теми "Нова Шуба" 2026 без оселедця: з цього салату потрібно починати новий рік

Як приготувати салат з оселедцем та горошком? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 6 філе оселедця;
– 50 грамів цибулі порей;
– пів кислого яблука;
– 4 квашені огірки;
– 200 грамів консервованого горошку;
– 3 курячі яйця;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів кропу;
– 45 грамів майонезу;
– 30 грамів сметани;
– 15 грамів гірчиці;
– 15 мілілітрів лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.

Салат, який всі запамʼятають / Скриншот з відео Henia Foks

Приготування

  1. Оселедець добре промийте та замочіть у холодній воді або в молоці на 1 – 2 години, щоб пом’якшити смак.
  2. Після цього обсушіть філе і наріжте його тонкими смужками.
  3. Цибулю порей нашинкуйте тонкими кільцями, викладіть на сито та обдайте окропом, щоб гіркота зійшла. Дайте воді стекти.
  4. Яблуко очистьте й наріжте тонкою соломкою, так само підготуйте огірки.
  5. Злийте рідину з консервованого горошку.
  6. В окремій мисці змішайте майонез, сметану, гірчицю, кілька крапель лимонного соку й дрібно порубаний кріп. Посоліть і поперчіть соус до смаку і добре перемішайте.
  7. У велику миску перекладіть оселедець, підготовлену цибулю, яблуко, огірки, горошок і подрібнену петрушку.
  8. Влийте соус і обережно перемішайте, щоб компоненти рівномірно поєдналися.
  9. Поставте салат у холодильник мінімум на 1 годину — він краще розкриє аромат.
  10. Безпосередньо перед подачею додайте зверху порізані варені яйця і ще раз легенько перемішайте.

Як вибрати оселедця? 

Зверніть увагу на рідину заливки. Вона повинна бути ідеально прозорою, інакше до свіжості продукції є запитання, інформує портал Pysznosci.

Якщо ви купуєте оселедець без олії, то на його поверхні не повинно бути слизу. Філе також повинно тримати форму та бути пружним. 

Які ще салати варто спробувати? 

  • "Опера" – це найкраще поєднання улюблених простих інгредієнтів. 

  • А ще кращим рішенням буде подати оселедця у тарталетках, такої оригінальної закуски ваші гості ще не бачили. 