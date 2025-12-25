Він заслужено називається королівським: польський салат з оселедцем, який стане рецептом року
- Польський салат з оселедцем може стати рецептом року.
- Такі салати відрізняються виразним смаком і пропонують оригінальні поєднання.
Салати з оселедцем – це завжди про виразний смак та особливі враження. "Шуба" – далеко не єдина опція, тут можна створити куди більше оригінальних поєднань.
Навіть якщо ви не планували робити "Шубу", обовʼязково зверніть увагу на цей польський салат з оселедцем. Місцеві називають його "Королівським", і смак страви цілком відповідає такому статусу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм pysznieczyprzepysznie.
Як приготувати салат з оселедцем та горошком?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 філе оселедця;
– 50 грамів цибулі порей;
– пів кислого яблука;
– 4 квашені огірки;
– 200 грамів консервованого горошку;
– 3 курячі яйця;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів кропу;
– 45 грамів майонезу;
– 30 грамів сметани;
– 15 грамів гірчиці;
– 15 мілілітрів лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.
Салат, який всі запамʼятають / Скриншот з відео Henia Foks
Приготування:
- Оселедець добре промийте та замочіть у холодній воді або в молоці на 1 – 2 години, щоб пом’якшити смак.
- Після цього обсушіть філе і наріжте його тонкими смужками.
- Цибулю порей нашинкуйте тонкими кільцями, викладіть на сито та обдайте окропом, щоб гіркота зійшла. Дайте воді стекти.
- Яблуко очистьте й наріжте тонкою соломкою, так само підготуйте огірки.
- Злийте рідину з консервованого горошку.
- В окремій мисці змішайте майонез, сметану, гірчицю, кілька крапель лимонного соку й дрібно порубаний кріп. Посоліть і поперчіть соус до смаку і добре перемішайте.
- У велику миску перекладіть оселедець, підготовлену цибулю, яблуко, огірки, горошок і подрібнену петрушку.
- Влийте соус і обережно перемішайте, щоб компоненти рівномірно поєдналися.
- Поставте салат у холодильник мінімум на 1 годину — він краще розкриє аромат.
- Безпосередньо перед подачею додайте зверху порізані варені яйця і ще раз легенько перемішайте.
Як вибрати оселедця?
Зверніть увагу на рідину заливки. Вона повинна бути ідеально прозорою, інакше до свіжості продукції є запитання, інформує портал Pysznosci.
Якщо ви купуєте оселедець без олії, то на його поверхні не повинно бути слизу. Філе також повинно тримати форму та бути пружним.
Які ще салати варто спробувати?
"Опера" – це найкраще поєднання улюблених простих інгредієнтів.
А ще кращим рішенням буде подати оселедця у тарталетках, такої оригінальної закуски ваші гості ще не бачили.