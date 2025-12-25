Навіть якщо ви не планували робити "Шубу", обовʼязково зверніть увагу на цей польський салат з оселедцем. Місцеві називають його "Королівським", і смак страви цілком відповідає такому статусу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм pysznieczyprzepysznie.

Як приготувати салат з оселедцем та горошком?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 філе оселедця;

– 50 грамів цибулі порей;

– пів кислого яблука;

– 4 квашені огірки;

– 200 грамів консервованого горошку;

– 3 курячі яйця;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів кропу;

– 45 грамів майонезу;

– 30 грамів сметани;

– 15 грамів гірчиці;

– 15 мілілітрів лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Салат, який всі запамʼятають / Скриншот з відео Henia Foks

Приготування:

Оселедець добре промийте та замочіть у холодній воді або в молоці на 1 – 2 години, щоб пом’якшити смак. Після цього обсушіть філе і наріжте його тонкими смужками. Цибулю порей нашинкуйте тонкими кільцями, викладіть на сито та обдайте окропом, щоб гіркота зійшла. Дайте воді стекти. Яблуко очистьте й наріжте тонкою соломкою, так само підготуйте огірки. Злийте рідину з консервованого горошку. В окремій мисці змішайте майонез, сметану, гірчицю, кілька крапель лимонного соку й дрібно порубаний кріп. Посоліть і поперчіть соус до смаку і добре перемішайте. У велику миску перекладіть оселедець, підготовлену цибулю, яблуко, огірки, горошок і подрібнену петрушку. Влийте соус і обережно перемішайте, щоб компоненти рівномірно поєдналися. Поставте салат у холодильник мінімум на 1 годину — він краще розкриє аромат. Безпосередньо перед подачею додайте зверху порізані варені яйця і ще раз легенько перемішайте.

Як вибрати оселедця?

Зверніть увагу на рідину заливки. Вона повинна бути ідеально прозорою, інакше до свіжості продукції є запитання, інформує портал Pysznosci.

Якщо ви купуєте оселедець без олії, то на його поверхні не повинно бути слизу. Філе також повинно тримати форму та бути пружним.

