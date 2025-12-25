Даже если вы не планировали делать "Шубу", обязательно обратите внимание на этот польский салат с селедкой. Местные называют его "Королевским", и вкус блюда вполне соответствует такому статусу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм pysznieczyprzepysznie.

К теме "Новая Шуба" 2026 без селедки: с этого салата нужно начинать новый год

Как приготовить салат с сельдью и горошком?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 филе сельди;

– 50 граммов лука порей;

– пол кислого яблока;

– 4 квашеных огурца;

– 200 граммов консервированного горошка;

– 3 куриных яйца;

– 10 граммов петрушки;

– 10 граммов укропа;

– 45 граммов майонеза;

– 30 граммов сметаны;

– 15 граммов горчицы;

– 15 миллилитров лимонного сока;

– соль и перец по вкусу.

Салат, который все запомнят / Скриншот из видео Henia Foks

Приготовление:

Сельдь хорошо промойте и замочите в холодной воде или в молоке на 1 – 2 часа, чтобы смягчить вкус. После этого обсушите филе и нарежьте его тонкими полосками. Лук порей нарежьте тонкими кольцами, выложите на сито и обдайте кипятком, чтобы горечь сошла. Дайте воде стечь. Яблоко очистите и нарежьте тонкой соломкой, так же подготовьте огурцы. Слейте жидкость из консервированного горошка. В отдельной миске смешайте майонез, сметану, горчицу, несколько капель лимонного сока и мелко порубленный укроп. Посолите и поперчите соус по вкусу и хорошо перемешайте. В большую миску переложите сельдь, подготовленный лук, яблоко, огурцы, горошек и измельченную петрушку. Влейте соус и осторожно перемешайте, чтобы компоненты равномерно соединились. Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час - он лучше раскроет аромат. Непосредственно перед подачей добавьте сверху порезанные вареные яйца и еще раз легонько перемешайте.

Как выбрать сельдь?

Обратите внимание на жидкость заливки. Она должна быть идеально прозрачной, иначе к свежести продукции есть вопросы, информирует портал Pysznosci.

Если вы покупаете сельдь без масла, то на ее поверхности не должно быть слизи. Филе также должно держать форму и быть упругим.

