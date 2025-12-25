Даже если вы не планировали делать "Шубу", обязательно обратите внимание на этот польский салат с селедкой. Местные называют его "Королевским", и вкус блюда вполне соответствует такому статусу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм pysznieczyprzepysznie.
К теме "Новая Шуба" 2026 без селедки: с этого салата нужно начинать новый год
Как приготовить салат с сельдью и горошком?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 филе сельди;
– 50 граммов лука порей;
– пол кислого яблока;
– 4 квашеных огурца;
– 200 граммов консервированного горошка;
– 3 куриных яйца;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов укропа;
– 45 граммов майонеза;
– 30 граммов сметаны;
– 15 граммов горчицы;
– 15 миллилитров лимонного сока;
– соль и перец по вкусу.
Салат, который все запомнят / Скриншот из видео Henia Foks
Приготовление:
- Сельдь хорошо промойте и замочите в холодной воде или в молоке на 1 – 2 часа, чтобы смягчить вкус.
- После этого обсушите филе и нарежьте его тонкими полосками.
- Лук порей нарежьте тонкими кольцами, выложите на сито и обдайте кипятком, чтобы горечь сошла. Дайте воде стечь.
- Яблоко очистите и нарежьте тонкой соломкой, так же подготовьте огурцы.
- Слейте жидкость из консервированного горошка.
- В отдельной миске смешайте майонез, сметану, горчицу, несколько капель лимонного сока и мелко порубленный укроп. Посолите и поперчите соус по вкусу и хорошо перемешайте.
- В большую миску переложите сельдь, подготовленный лук, яблоко, огурцы, горошек и измельченную петрушку.
- Влейте соус и осторожно перемешайте, чтобы компоненты равномерно соединились.
- Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час - он лучше раскроет аромат.
- Непосредственно перед подачей добавьте сверху порезанные вареные яйца и еще раз легонько перемешайте.
Как выбрать сельдь?
Обратите внимание на жидкость заливки. Она должна быть идеально прозрачной, иначе к свежести продукции есть вопросы, информирует портал Pysznosci.
Если вы покупаете сельдь без масла, то на ее поверхности не должно быть слизи. Филе также должно держать форму и быть упругим.
Какие еще салаты стоит попробовать?
"Опера" – это лучшее сочетание любимых простых ингредиентов.
А еще лучшим решением будет подать сельди в тарталетках, такой оригинальной закуски ваши гости еще не видели.