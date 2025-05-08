Ідеально доповнить стіл: смачний сезонний салат, що захочеться готувати знову і знову

У сезон редиска є головним інгредієнтом різних салатів, зокрема популярного "Весняний". Він має багатошарову композицію з шинки, яєць та твердого сиру, де кожен шар щедро просочений майонезною сіткою.

Спробуйте приготувати і ви цей сезонний салат з редискою. Поєднання простих інгредієнтів дає неповторний смак, передає 24 Канал з посиланням на ua.новини. Читайте також Не лише як гарнір: приготуйте цей салат з кус-кусом і він стане улюбленим Салат з редискою, шинкою та сиром Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів редиски;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 200 грамів шинки;

– зелена цибуля;

– майонез;

– сіль – на смак. Приготування: Помийте редиску, натріть на грубу тертку. Яйця відваріть, остудіть та натріть на дрібну тертку.

Шинку наріжте соломкою, твердий сир натріть на грубу тертку. Помийте зелену цибулю й подрібніть.

Візьміть тарілку, викладіть на неї першим шаром шинку, після цього змастіть майонезом. Далі викладайте яйця й змащуйте шар яєць майонезом.

Після того викладіть шар зеленої цибулі, змастіть майонезом, зверху – натертий сир, далі майонез, а верхнім шаром викладіть редиску. Салат готовий. Смачного! Теж приготуйте: салат із сирого буряка за 5 хвилин.