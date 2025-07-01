2 хвилини й він вже на столі: кориснішого літнього салату просто не існує

Салат з руколою та пармезаном заслуговує на увагу через оригінальність смаку. Він поєднує в собі перцеві нотки руколи з пікантною насиченістю сиру пармезан, і все це під яскравою лимонною заправкою.

Влітку салат просто ідеально доповнить будь-який прийом їжі, бо швидко і смачно. Рецептом салату із руколою та пармезаном ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Захочеться щовечора: дієтичний салат без майонезу, який поєднуються зі всім Салат із руколою та пармезаном Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 140 грамів руколи;

– 1/4 склянки пармезану тертого.



Для заправки:

– 1/4 склянки олії оливкової;

– 1 столова ложка цедри лимона;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка оцту винного;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1 зубок часнику. Приготування: Вимийте руколу, очистьте її від сухих стебел і листків. Обсушіть на паперовому рушнику.

Приготуйте заправку. Змішайте олію, оцет, лимонний сік і цедру, цукор. Почистьте часник і вичавіть його в заправку. Добре перемішайте.

Натріть пармезан на спеціальній тертушці пластинками. Можна не терти, а скористатися гострим ножем.

Полийте салат заправкою, викладати на тарілку й насолоджуйтеся. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей салат з горіховою заправкою.