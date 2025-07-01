2 хвилини й він вже на столі: кориснішого літнього салату просто не існує
- Якщо ви шукаєте легкий, але смачний салат, який можна приготувати за лічені хвилини, то салат із руколою та пармезаном – ідеальний вибір.
- Він ароматний і добре підходить як самостійна страва або як гарнір до м'яса чи риби.
Салат з руколою та пармезаном заслуговує на увагу через оригінальність смаку. Він поєднує в собі перцеві нотки руколи з пікантною насиченістю сиру пармезан, і все це під яскравою лимонною заправкою.
Влітку салат просто ідеально доповнить будь-який прийом їжі, бо швидко і смачно. Рецептом салату із руколою та пармезаном ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Салат із руколою та пармезаном
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 140 грамів руколи;
– 1/4 склянки пармезану тертого.
Для заправки:
– 1/4 склянки олії оливкової;
– 1 столова ложка цедри лимона;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка оцту винного;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1 зубок часнику.
Приготування:
- Вимийте руколу, очистьте її від сухих стебел і листків. Обсушіть на паперовому рушнику.
- Приготуйте заправку. Змішайте олію, оцет, лимонний сік і цедру, цукор. Почистьте часник і вичавіть його в заправку. Добре перемішайте.
- Натріть пармезан на спеціальній тертушці пластинками. Можна не терти, а скористатися гострим ножем.
- Полийте салат заправкою, викладати на тарілку й насолоджуйтеся.
Смачного!
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