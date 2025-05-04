Просто, швидко і дешево: новий салат з буряка за 5 хвилин

Салат із сирого буряка спростує хибні уявлення про неїстівність цього овоча у свіжому вигляді. Страва обіцяє урізноманітнити домашній раціон, наповнивши його вітамінним складом.

Це просте поєднання надзвичайно смачне, тому обов'язково спробуйте. Рецептом салату із сирого буряку ділиться 24 Канал з посиланням на News24. Читайте також Корисно та смачно: простий салат без майонезу, який захочеться повторити Салат із сирого буряка Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 буряк;

– свіжа зелень;

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– кунжут та горішки – для прикраси. Приготування: Візьміть буряк та натріть його на тертку, але саме на ту насадку, що використовують для корейської моркви.

Додайте свіжу зелень, яку маєте, олію, мед, лимонний сік. Разом із заправкою перемішайте буряк.

Присипте кунжутом та улюбленими горішками. Їсти можете відразу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і салат з буряка, моркви та яблука.