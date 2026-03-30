Усі шаленітимуть від "Великодньої шуби": цей салат точно повинен бути на святковому столі

Салати – обовʼязковий атрибут святкового столу. А ще це чудова нагода трішки поекспериментувати!

Якщо ви підшукуєте рецепти, які здивують ваших гостей та зроблять вас кулінарною зіркою, то цей рецепт точно для вас. Він не потребує зусиль, але дарує просто неймовірний результат, розповідає портал "Господинька".

Як зробити салат "Великодня шуба"?

Час : 40 хвилин

Час: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 копчене куряче стегно;

– 250 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 солоні огірки;

– 100 грамів моркви по-корейськи;

– 3 варені яйця;

– 1 чайна ложка олії;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 3 скибки підсмаженого хліба;

– майонез, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Копчену курку дрібно нарізаємо і викладаємо першим шаром. Робимо тоненьку майонезну сітку. Наступний шар – смажені гриби з цибулею. Солимо та перчимо. Далі натираємо солоні огірки та знову робимо сіточку з майонезу. Потім викладаємо моркву по-корейськи, додаємо трішки майонезу та дрібно натираємо яйця. Прикрашаємо сухариками та зеленою цибулею.

На що звертати увагу при купівлі копченої курки?

Зверніть увагу на її колір та стан шкірки. Якісний продукт має рівномірне золотисто-коричневе або янтарне забарвлення, розповідає Pysznosci.

Якщо ви бачите занадто яскраві помаранчеві чи червоні відтінки, це ознака використання хімічних барвників та "рідкого диму" замість натурального копчення. Шкірка повинна бути цілою, сухою та злегка блискучою; наявність слизу, липкості або вологих плям під пакуванням свідчить про порушення умов зберігання або псування м'яса.

