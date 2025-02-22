Шедевр з 4 інгредієнтів: бюджетний салат на швидку руку до будь-якого гарніру

Цей салат потішить господинь простотою та бюджетом, а їх рідних – колоритним смаком. Він чудово доповнить улюблені гарніри і не потребує особливих зусиль.

Цей салат неодмінно увійде в перелік ваших улюбленців, принаймні, така доля його вже спіткала неодноразово. Дешеві інгредієнти і відмінний смак – це те, що повинно бути в кулінарному арсеналі кожної господині, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok zhuravlina_cooking.

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Рецепт салату з 4 інгредієнтів

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів сиру "косичка";

– 4 варених яйця;

– 200 грамів моркви по-корейськи;

– банка консервованої кукурудзи;

– майонез;

– сіль та перець до смаку.

Як швидко приготувати смачний салат: відео

Приготування:

Зваріть яйця, остудіть їх, очистьте від шкаралупи та наріжте маленькими кубиками. Розділіть копчений сир на тонкі волокна, а потім подрібніть ножем. У великій мисці змішайте нарізані яйця, сир, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу (попередньо злийте рідину). Приправте сіллю та чорним меленим перцем на свій смак. Не перебільшуйте з сіллю, оскільки копчений сир і морква по-корейськи вже добре солені. Додайте майонез відповідно до свого смаку і ретельно перемішайте всі інгредієнти. Перекладіть салат у красиву глибоку тарілку та прикрасьте за бажанням свіжою зеленню чи кількома волокнами копченого сиру.

Смачного!

Його можна зберігати цілий тиждень: "ходовий" салат з бюджетних інгредієнтів.