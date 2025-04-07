Без нього не обходиться жодне свято: готуємо домашній сальтисон від Ярославського

Сальтисон – це традиційний м'ясний делікатес, який часто з'являється на святкових столах, зокрема на Великдень. При правильному приготуванні ця закуска має ніжну і соковиту консистенцію та пряний аромат, що радує смакові рецептори.

Напередодні Пасхи 24 Канал ділиться рецептом домашнього сальтисона з посиланням на українського ресторатора Володимира Ярославського. Готується просто, а результат вражає. Читайте також Великодня шинка має бути найсмачніша: дізнайтеся ідеальні пропорції маринаду Сальтисон від Ярославського Час: 8 годин + замочування на ніч

8 годин + замочування на ніч Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 рульки (приблизно 3,8 кілограма);

– 1 свинячий язик;

– 700 грамів щоковини;

– 1 великий свинячий шлунок;

– морква, цибуля – на смак;

– сіль, перець, лавровий лист – на смак;

– 1 головка часнику;

– гірчиця гостра та зернова;

– хрін – на смак. Як зробити домашній сальтисон: дивіться відео Приготування: Очистьте рульки та голову, зішкребіть підпалене, видаліть штамп, замочіть у підсоленій воді на ніч.

Свинячий шлунок виверніть, промийте, добре натріть сіллю та обережно зніміть слизову плівку. Для легшого очищення залийте окропом на 2 хвилини. Потім знову промийте та замочіть у воді з сіллю й оцтом. Для усунення запаху можна залишити на ніч із натертою картоплею.

М'ясо розріжте, залийте водою, доведіть до кипіння, злийте перший бульйон та залийте новою водою. Додайте овочі, перець і томіть на повільному вогні 6 годин. За годину до закінчення варіння покладіть лавровий лист.

Готове м'ясо викладіть на друшляк, відокремте кістки та шкіру, почистьте язик, подрібніть все на середні шматки.

Додайте гірчицю, сіль, перець, хрін і подрібнений часник. Добре перемішайте, за потреби влийте трохи бульйону для соковитості.

Шлунок трохи зашийте, наповніть начинкою на 2/3, не утрамбовуючи.

Зашийте повністю, змастіть жиром із бульйону та запікайте 1 годину при 180 градусах. Накрийте пресом і охолодіть перед подачею. Сальтисон готовий! Теж смачно: домашня ковбаса на Великдень.