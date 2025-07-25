Кращого літнього супу не існує – "Сангрія" на білому сухому: ідеально для вечора п'ятниці

"Сангрія" – популярний іспанський напій, який традиційно виготовляється з червоного вина та різноманітних фруктів. Але приготувати його можна і з білого сухого – смак стане тільки кращим.

Такий коктейль ідеально підходить для того, щоб оживити вечір з друзями або доповнити пікнік у вихідний день. Рецептом "Сангрії" на білому вині ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.

Читайте також Ідеально втамовує спрагу: готуємо кавуновий смузі лише з 3 інгредієнтів і за 5 хвилин

Як приготувати "Сангрію" на білому вині?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 пляшка білого вина;

– 400 мілілітрів яблучного соку;

– 0,5 літра газованої води;

– 2 апельсини;

– 2 яблука;

– 300 грамів полуниці;

– 1 пучок м'яти;

– лід.

Як зробити коктейль: дивіться відео

Приготування:

Яблука та апельсин помийте та наріжте шматочками.

У великий глечик влийте вино, сік, мінеральну воду, покладіть нарізані яблуко та апельсин.

Розлийте у келихи з льодом, прикрасьте листочками м'яти та полуниці та подавайте.

Смачного!

Теж смакуватиме: мохіто з кавуна, яке ідеально втамує спрагу в спеку.