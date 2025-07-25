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25 липня, 15:50
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Кращого літнього супу не існує – "Сангрія" на білому сухому: ідеально для вечора п'ятниці

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Біла "Сангрія" – це прохолодний напій, який готується на основі білого вина з додаванням фруктів.
  • Вона відрізняється від класичного коктейлю більш легким та фруктовим смаком, оскільки традиційний рецепт передбачає червоне вино, яке дещо сильніше.

"Сангрія" – популярний іспанський напій, який традиційно виготовляється з червоного вина та різноманітних фруктів. Але приготувати його можна і з білого сухого – смак стане тільки кращим.

Такий коктейль ідеально підходить для того, щоб оживити вечір з друзями або доповнити пікнік у вихідний день. Рецептом "Сангрії" на білому вині ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @tanyashlikhtenko.

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Як приготувати "Сангрію" на білому вині?

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти: 
– 1 пляшка білого вина;
– 400 мілілітрів яблучного соку;
– 0,5 літра газованої води;
– 2 апельсини;
– 2 яблука;
– 300 грамів полуниці;
– 1 пучок м'яти;
– лід.

Як зробити коктейль: дивіться відео

Приготування:

  1. Яблука та апельсин помийте та наріжте шматочками. 
     
  2. У великий глечик влийте вино, сік, мінеральну воду, покладіть нарізані яблуко та апельсин.
     
  3. Розлийте у келихи з льодом, прикрасьте листочками м'яти та полуниці та подавайте.

Смачного!

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