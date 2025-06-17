Насолода по-іспанськи: рецепт неймовірного коктейлю "Сангрія"

"Сангрія" – прохолодний напій, що втамовує спрагу в спеку та підіймає настрій, походить з Іспанії. Сьогодні цей культовий напій залишається улюбленим не лише на своїй батьківщині, але й в усьому світі.

Його дуже легко приготувати вдома – спробуйте й ви! 24 Канал з посиланням на Вікна ділиться класичним рецептом "Сангрії". Читайте також В таку спеку – те, що треба: рецепт охолоджувального домашнього лимонаду Сангрія – класичний рецепт Час: 10 хвилин (8 годин настоювання)

10 хвилин (8 годин настоювання) Порції: 5 – 6 Інгредієнти:

– 700 мілілітрів сухого червоного вина;

– 700 мілілітрів мінеральної води без газу;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 апельсини;

– 1 лимон. Приготування: Помийте апельсини та лимон та наріжте їх скибочками середнього розміру. Не забудьте про кісточки – їх видаліть.

Покладіть цитрусові у скляний глечик та залийте усе попередньо охолодженими вином та водою.

Додайте цукру та дайте настоятися напою в холодильнику протягом 8 годин.

Перед подачею додайте льоду, що зробить цей напій ще приємнішим. Сангрія готова! Теж цікаво: як приготувати літній безалкогольний "Мохіто".