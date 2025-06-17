Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Насолода по-іспанськи: рецепт неймовірного коктейлю "Сангрія"
17 червня, 15:50
1

Насолода по-іспанськи: рецепт неймовірного коктейлю "Сангрія"

Марта Касіянчук
Основні тези
  • "Сангрія" – це легкий літній напій, який зазвичай готується з червоного вина, води, цукру та цитрусових.
  • Вона ідеально підходить для посиденьок з друзями, пікніків і романтичних побачень. Приготуйте сангрію власноруч та насолоджуйтесь її неповторним смаком.

"Сангрія" – прохолодний напій, що втамовує спрагу в спеку та підіймає настрій, походить з Іспанії. Сьогодні цей культовий напій залишається улюбленим не лише на своїй батьківщині, але й в усьому світі.

Його дуже легко приготувати вдома – спробуйте й ви! 24 Канал з посиланням на Вікна ділиться класичним рецептом "Сангрії".

Читайте також В таку спеку – те, що треба: рецепт охолоджувального домашнього лимонаду

Сангрія – класичний рецепт

  • Час: 10 хвилин (8 годин настоювання)
  • Порції: 5 – 6

Інгредієнти:
– 700 мілілітрів сухого червоного вина;
– 700 мілілітрів мінеральної води без газу;
– 2 столові ложки цукру; 
– 2 апельсини;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Помийте апельсини та лимон та наріжте їх скибочками середнього розміру. Не забудьте про кісточки – їх видаліть.
     
  2. Покладіть цитрусові у скляний глечик та залийте усе попередньо охолодженими вином та водою.
     
  3. Додайте цукру та дайте настоятися напою в холодильнику протягом 8 годин.
     
  4. Перед подачею додайте льоду, що зробить цей напій ще приємнішим.

Сангрія готова!

Теж цікаво: як приготувати літній безалкогольний "Мохіто".