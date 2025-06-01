Неймовірна смакота: готуємо на сніданок багаторівневий гарячий сендвіч

Сендвіч "Монте-Крісто", який часто описують як стандартний з шинкою та сиром, відрізняється своєю багатошаровою структурою. Обсмажують його до золотистості у вершковому маслі.

Щоб приготувати цей смачний гарячий сендвіч, знадобиться не так багато інгредієнтів та зовсім трохи часу. Рецептом багаторівневого сендвіча "Монте-Крісто" ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також До барбекю те, що треба: соковиті фаршировані гриби – рецепт вихідного дня Багаторівневий сендвіч Монте-Крісто Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 6 скибочок білого хліба;

– сир;

– шинка;

– майонез;

– жовта гірчиця;

– 4 яйця;

– 1/2 склянки молока;

– 3 – 4 столові ложки вершкового масла. Приготування: Намажте майонезом дві скибочки хліба. Зверху покладіть скибочку сиру та пару шматочків шинки.

Додайте другу скибочку хліба. Зверху змастіть гірчицею, додайте скибки шинки і ще сиру. Зверху покладіть третю скибочку хліба.

Акуратно зріжте скоринки. Збийте разом яйця та молоко. Занурте бутерброди в суміш, щоб покрити їх.

Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні. Готуйте сендвічі приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору. Смачного! Теж приготуйте: домашній паштет з курячого філе.