30 червня, 12:39
Неймовірна смакота: готуємо на сніданок багаторівневий гарячий сендвіч
Основні тези
- "Монте-Крісто" – це гарячий сендвіч з шинкою та сиром, який складається з двох або трьох шарів хліба, що чергуються з начинкою.
- Його особливість в тому, що сендвіч вмочають в збите яйце з молоком та обсмажують на сковороді.
Сендвіч "Монте-Крісто", який часто описують як стандартний з шинкою та сиром, відрізняється своєю багатошаровою структурою. Обсмажують його до золотистості у вершковому маслі.
Щоб приготувати цей смачний гарячий сендвіч, знадобиться не так багато інгредієнтів та зовсім трохи часу. Рецептом багаторівневого сендвіча "Монте-Крісто" ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Багаторівневий сендвіч Монте-Крісто
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 6 скибочок білого хліба;
– сир;
– шинка;
– майонез;
– жовта гірчиця;
– 4 яйця;
– 1/2 склянки молока;
– 3 – 4 столові ложки вершкового масла.
Приготування:
- Намажте майонезом дві скибочки хліба. Зверху покладіть скибочку сиру та пару шматочків шинки.
- Додайте другу скибочку хліба. Зверху змастіть гірчицею, додайте скибки шинки і ще сиру. Зверху покладіть третю скибочку хліба.
- Акуратно зріжте скоринки. Збийте разом яйця та молоко. Занурте бутерброди в суміш, щоб покрити їх.
- Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні. Готуйте сендвічі приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору.
Смачного!
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