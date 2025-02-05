Про нього "гудів" увесь ТікТок: рецепт найкращого сніданкового сендвіча
Коли зранку хочеться почати день чимось смачненьким, але не втомлюватися біля плити, сендвіч – чудова опція. Він буває таким апетитним, що замінить будь-яку популярну страву.
Цей рецепт наробив галасу у соцмережах, а відтак – точно вартий уваги. 24 Канал пропонує відтворити його в спосіб, який вдалося зберегти BBC Food.
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Рецепт сендвіча з ТікТок
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– вершкове масло для смаження;
– 2 скибочки білого хліба;
– 75 грамів тертого чеддеру;
– половина нарізаного кубиками помідора;
– 1 дрібно нарізана зелена цибуля;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Поставте велику антипригарну сковороду на середній вогонь.
Розбийте яйця в невелику миску, добре збийте та приправте сіллю і перцем.
Додайте шматок вершкового масла на сковороду і розтопіть його, нахиляючи сковороду, щоб масло розтеклося по всій поверхні.
Вилийте яйця на сковороду. Додайте одну скибочку хліба, переверніть її і перемістіть на край сковороди. Додайте іншу скибочку хліба, переверніть її, вирівнюючи обидві скибочки вздовж країв.
Готуйте приблизно 1 хвилину, поки яйце не затвердне, потім акуратно підніміть яйця і хліб великою лопаткою та переверніть усе разом.
Посипте сиром обидві скибочки хліба і зверху однієї з них викладіть нарізані томати та зелену цибулю.
Щоб завершити сендвіч, підгорніть омлет всередину, потім складіть одну скибочку хліба на іншу.
Коли сир розплавиться, викладіть сендвіч на тарілку та розріжте навпіл по діагоналі.
Смачного!
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