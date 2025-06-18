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18 червня, 14:11
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Будете робити щоліта: оригінальний рецепт шампанського з бузини

Марта Касіянчук
Основні тези
  • В спекотну погоду шампанське з квітів бузини стає прохолодним напоєм, який втамує спрагу.
  • Відомий своїм унікальним квітковим смаком, цей напій ще й має цілу низку цілющих властивостей.

З квіток бузини, які популярні влітку, можна робити різні напої, але найелегантнішим – є шампанське з бузини. Цей натуральний газований напій може похвалитися символічним вмістом алкоголю та делікатним солодким квітковим ароматом.

Цей напій ще й вважають корисним, бо цвіт бузини має різноманітні цілющі властивості. 24 Канал з посиланням на Факти ділиться рецептом домашнього шампанського з бузини.

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Шампанське з бузини

  • Час: 50 хвилин (2 місяці бродіння)
  • Порції: 10 – 15

Інгредієнти:
– 10 літрів води;
– 15 квіток бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 20 грамів лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Зберіть квітки бузини і висушіть – температура повітря не повинна перевищувати 35 градусів.
     
  2. Налийте у каструлю воду, додайте бузину, цукор та лимонну кислоту. Усе перемішайте та залишити на 3 дні настоятися – до кінця кришкою не накривайте, щоб пішов процес бродіння.
     
  3. На 3 день процідіть рідину через марлю. Тоді налийте в пляшки й на 2 місяці залиште в темному прохолодному місці – не вище 4 – 5 градусів – у горизонтальному положенні (інакше вуглекислий газ розірве пляшки).
     
  4. Після того дістаньте шампанське з бузини й насолоджуйтеся ігристим смаком цього літнього напою.

Готово!

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