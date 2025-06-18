Будете робити щоліта: оригінальний рецепт шампанського з бузини

З квіток бузини, які популярні влітку, можна робити різні напої, але найелегантнішим – є шампанське з бузини. Цей натуральний газований напій може похвалитися символічним вмістом алкоголю та делікатним солодким квітковим ароматом.

Цей напій ще й вважають корисним, бо цвіт бузини має різноманітні цілющі властивості. 24 Канал з посиланням на Факти ділиться рецептом домашнього шампанського з бузини. Читайте також Прохолода гарантована: готуємо "Мохіто" – легкий коктейль в спекотні дні, який можна і дітям Шампанське з бузини Час: 50 хвилин (2 місяці бродіння)

50 хвилин (2 місяці бродіння) Порції: 10 – 15 Інгредієнти:

– 10 літрів води;

– 15 квіток бузини;

– 1 кілограм цукру;

– 20 грамів лимонної кислоти. Приготування: Зберіть квітки бузини і висушіть – температура повітря не повинна перевищувати 35 градусів.

Налийте у каструлю воду, додайте бузину, цукор та лимонну кислоту. Усе перемішайте та залишити на 3 дні настоятися – до кінця кришкою не накривайте, щоб пішов процес бродіння.

На 3 день процідіть рідину через марлю. Тоді налийте в пляшки й на 2 місяці залиште в темному прохолодному місці – не вище 4 – 5 градусів – у горизонтальному положенні (інакше вуглекислий газ розірве пляшки).

Після того дістаньте шампанське з бузини й насолоджуйтеся ігристим смаком цього літнього напою. Готово! Теж приготуйте: іспанський коктейль "Сангрія".