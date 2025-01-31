Деруни без зайвого жиру: який інгредієнт додати до картопляної маси, щоб не вбирали олію

Картопляні деруни, відомі своїм пікантним смаком та ситною текстурою, підкорюють серця багатьох гурманів. Завдяки хрусткій скоринці та м'якій начинці вони пропонують чудове поєднання, перед яким важко встояти.

Однак, неправильна техніка смаження може призвести до того, що ці улюблені млинці вберуть в себе надмірну кількість олії, в результаті чого вийде жирна, калорійна і менш апетитна. З цим впораються кілька простих способів, зберігши смак і текстуру дерунів, інформує 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Що зробити, щоб деруни не вбирали олію

Додавання алкоголю

Експерти виявили, що додавання невеликої кількості алкоголю до картопляної маси може значно зменшити поглинання олії під час приготування дерунів. Цей нетрадиційний підхід передбачає додавання лише половини чайної ложки горілки на кожен кілограм картопляної маси.

Коли суміш проходить термічну обробку, алкоголь швидко випаровується, залишаючи смак страви недоторканим. Цей метод не тільки покращує текстуру кінцевого продукту, але й гарантує, що отримані деруни будуть менш жирними.

Якщо з якихось причин ви не хочете використовувати алкоголь у рецепті, існує другий, більш звичний спосіб.

Додавання рослинної олії

Додавання рослинної олії до картопляної суміші знизить загальний вміст жиру у смажених дерунах. Лише однієї столової ложки рослинної олії на кілограм картоплі достатньо – це сформує захисний шар у тісті. Так, деруни не поглинатимуть забагато олії під час смаження.

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