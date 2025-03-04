Ці спеції зроблять диво: куряче філе стане соковитим, як ніколи

Куряче філе – це м'ясо, з якого можна приготувати дивовижні страви, що ідеально підійдуть на вечерю. Готується воно швидко і легко, тому рецептом можна скористатися в будь-який момент.

Цей рецепт – найкращий приклад того, як швидкі страви виходять смачними та ароматними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Вишуканості його смаку надають ретельно відібрані ароматні спеції, змішані з оливковою олією. Цікаво Ваші млинці більше не рватимуться: які помилки роблять майже всі Рецепт запеченого філе у спеціях Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 800 грамів курячого філе;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка сушеного майорану;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 1 чайна ложка меленої солодкої паприки;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку. Приготування: Налийте в миску оливкову олію. Додайте майоран, часник, паприку, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте. Промийте куряче філе, обсушіть, видаліть усі оболонки та жир. За потреби на кілька менших шматків. Натріть кожен шматок оливковою олією та спеціями, після чого покладіть у пакет для запікання. Зв’яжіть кінці пакета й викладіть його у форму для запікання. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 25 хвилин. Вийміть з духовки, обережно розріжте пакет і залиште на кілька хвилин, щоб куряче філе випустило пару. Подавайте з картоплею, рисом або крупою та хрустким салатом. Чудово підійде на піст: як смачно приготувати рибу.