Ці спеції зроблять диво: куряче філе стане соковитим, як ніколи
Куряче філе – це м'ясо, з якого можна приготувати дивовижні страви, що ідеально підійдуть на вечерю. Готується воно швидко і легко, тому рецептом можна скористатися в будь-який момент.
Цей рецепт – найкращий приклад того, як швидкі страви виходять смачними та ароматними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Вишуканості його смаку надають ретельно відібрані ароматні спеції, змішані з оливковою олією.
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Рецепт запеченого філе у спеціях
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів курячого філе;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка сушеного майорану;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 1 чайна ложка меленої солодкої паприки;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Налийте в миску оливкову олію.
- Додайте майоран, часник, паприку, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте.
- Промийте куряче філе, обсушіть, видаліть усі оболонки та жир. За потреби на кілька менших шматків. Натріть кожен шматок оливковою олією та спеціями, після чого покладіть у пакет для запікання.
- Зв’яжіть кінці пакета й викладіть його у форму для запікання. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 25 хвилин.
- Вийміть з духовки, обережно розріжте пакет і залиште на кілька хвилин, щоб куряче філе випустило пару.
- Подавайте з картоплею, рисом або крупою та хрустким салатом.
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