Це не кріп або лавровий лист: що зробить пельмені смачними та ароматними
Варіння пельменів важко віднести до складних кулінарних маніпуляцій. Однак навіть тут одна маленька деталь відрізняє посередність від чогось надзвичайного.
Лавровий лист та кріп – це класичний дует при варінні пельменів. Однак є поєднання, яке виведе смакову композицію на якісно новий рівень. Про який секрет йдеться – розповідає портал Pysznosci.
Буде цікаво Спробуйте притрусити картоплю борошном: секрет досвідчених господинь, про який не розповідають
Що додати у воду при варінні пельменів?
Секрет насиченого смаку пельменів – у цибулі та часнику, злегка підрум’янених на сухій сковороді або з краплею олії. Саме так ви отримаєте незрівнянний результат.
Новий смак улюбленої страви / Фото Freepik
Під час обсмаження цибуля набуває легкої солодкості, а часник стає м’яким і запашним, без різкості. Разом із гарячою водою вони наповнюють бульйон глибоким, теплим ароматом, який просочує тісто й вигідно підкреслює начинку.
На відміну від лаврового листка чи зелені, що можуть домінувати у смаку, ця пара працює делікатно й універсально.
Як правильно додавати цибулю та часник до пельменів?
Половину цибулини наріжте півкільцями, 1 – 2 зубчики часнику злегка роздушіть. Швидко обсмажте до золотистості та одразу перекладіть у підсолену воду для варіння, радить Haps.
Потрібно, щоб цибуля та часник трішки проварилися, і вже потім додавати у в каструлю пельмені. Повірте – такої ароматної страви ви ще не їли.
Що смачного приготувати?
Ліниві вареники з сиром – ідеальне рішення для початку дня.
А ще вам стануть у пригоді легкі та ситні пиріжки.