2 лютого, 06:06
Це не кріп або лавровий лист: що зробить пельмені смачними та ароматними

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Варіння пельменів важко віднести до складних кулінарних маніпуляцій. Однак навіть тут одна маленька деталь відрізняє посередність від чогось надзвичайного.

Лавровий лист та кріп – це класичний дует при варінні пельменів. Однак є поєднання, яке виведе смакову композицію на якісно новий рівень. Про який секрет йдеться – розповідає портал Pysznosci

Що додати у воду при варінні пельменів? 

Секрет насиченого смаку пельменів – у цибулі та часнику, злегка підрум’янених на сухій сковороді або з краплею олії. Саме так ви отримаєте незрівнянний результат. 

Новий смак улюбленої страви / Фото Freepik 

Під час обсмаження цибуля набуває легкої солодкості, а часник стає м’яким і запашним, без різкості. Разом із гарячою водою вони наповнюють бульйон глибоким, теплим ароматом, який просочує тісто й вигідно підкреслює начинку. 

На відміну від лаврового листка чи зелені, що можуть домінувати у смаку, ця пара працює делікатно й універсально. 

Як правильно додавати цибулю та часник до пельменів? 

Половину цибулини наріжте півкільцями,  1 – 2 зубчики часнику злегка роздушіть. Швидко обсмажте до золотистості та одразу перекладіть у підсолену воду для варіння, радить Haps

Потрібно, щоб цибуля та часник трішки проварилися, і вже потім додавати у в каструлю пельмені. Повірте – такої ароматної страви ви ще не їли. 

