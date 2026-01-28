Дуже апетитну закуску можна приготувати без зайвих рухів повідомляє "Господинька". Коли захотілося чогось домашнього, не обовʼязково витрачати час на пиріжки – спробуйте їх апетитний аналог.
Як приготувати "Штучки"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– 2 яйця;
– 250 грамів борошна;
– 150–200 грамів бринзи;
– сіль та перець до смаку;
– олія для обсмажування.
Так смачно і просто
Приготування:
- Картоплю можна підготувати двома способами – або одразу почистити, нарізати кубиками й зварити, або добре вимити та відварити в мундирі.
- Після варіння дайте їй повністю охолонути, лише тоді очистіть і наріжте – з холодною картоплею працювати значно легше, вона краще розминається й не тягне за собою зайве борошно. Гарячу картоплю використовувати не варто, бо тісто швидко "заб’ється" і пиріжки вийдуть важкими.
- Перекладіть картоплю в миску, додайте яйця, кілька ложок борошна та ретельно перемішайте до однорідності.
- Бринзу не просто натріть, а подрібніть руками – так сир рівномірніше розподілиться в тісті й готові пиріжки матимуть виразний, але ніжний сирний смак.
- Борошно додавайте поступово, не висипаючи всю кількість одразу, злегка підпилюючи масу в процесі замішування. Тісто має вийти м’яким, податливим і не липнути до рук.
- Поперчіть, а сіль додавайте дуже обережно, зважаючи на солоність бринзи.
- Готове тісто перекладіть на присипану борошном поверхню, сформуйте прямокутник товщиною приблизно один сантиметр і розріжте його на рівні шматки.
- З кожного шматка зліпіть пиріжок потрібного розміру – можна зробити більші або менші, як зручніше.
- На сковороду щедро налийте олію, добре розігрійте й обсмажуйте пиріжки з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Вони виходять рум’яні, ароматні, з м’якою серединкою та насиченим сирним смаком.
- Найкраще подавати їх просто зі сметаною, але за бажанням можна приготувати легкий вершковий соус і трохи протушити пиріжки разом – так вони стануть ще ніжнішими та соковитішими.
Як швидко приготувати картоплю?
Насипте картоплю в міцний пакет. Посоліть, поперчіть, додайте улюблені приправи й трохи олії, пише Shuba.
Зав’яжіть пакет так, щоб усередині залишилося повітря, і добре струсіть. Покладіть пакет на тарілку та відправте в мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин – час може змінюватися залежно від потужності.
Дістаньте, обережно розкрийте пакет, перекладіть картоплю на тарілку й одразу подавайте – проста страва, яка виручає, коли немає часу.
