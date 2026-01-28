Очень аппетитную закуску можно приготовить без лишних движений сообщает "Господинька". Когда захотелось чего-то домашнего, необязательно тратить время на пирожки – попробуйте их аппетитный аналог.
Как приготовить "Штучки"?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 2 яйца;
– 250 граммов муки;
– 150–200 граммов брынзы;
– соль и перец по вкусу;
– масло для обжаривания.
Так вкусно и просто / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Картофель можно подготовить двумя способами – или сразу почистить, нарезать кубиками и сварить, или хорошо вымыть и отварить в мундире.
- После варки дайте ему полностью остыть, только тогда очистите и нарежьте – с холодным картофелем работать значительно легче, он лучше разминается и не тянет за собой лишнюю муку. Горячий картофель использовать не стоит, потому что тесто быстро "забьется" и пирожки получатся тяжелыми.
- Переложите картофель в миску, добавьте яйца, несколько ложек муки и тщательно перемешайте до однородности.
- Брынзу не просто натрите, а измельчите руками – так сыр равномерно распределится в тесте и готовые пирожки будут иметь выразительный, но нежный сырный вкус.
- Муку добавляйте постепенно, не высыпая все количество сразу, слегка подпиливая массу в процессе замешивания. Тесто должно получиться мягким, податливым и не липнуть к рукам.
- Поперчите, а соль добавляйте очень осторожно, учитывая соленость брынзы.
- Готовое тесто переложите на присыпанную мукой поверхность, сформируйте прямоугольник толщиной примерно один сантиметр и разрежьте его на ровные куски.
- Из каждого куска слепите пирожок нужного размера – можно сделать больше или меньше, как удобнее.
- На сковороду щедро налейте масло, хорошо разогрейте и обжаривайте пирожки с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Они получаются румяные, ароматные, с мягкой серединкой и насыщенным сырным вкусом.
- Лучше всего подавать их просто со сметаной, но по желанию можно приготовить легкий сливочный соус и немного протушить пирожки вместе – так они станут еще более нежными и сочными.
Как быстро приготовить картофель?
Насыпьте картофель в прочный пакет. Посолите, поперчите, добавьте любимые приправы и немного масла, пишет Shuba.
Завяжите пакет так, чтобы внутри остался воздух, и хорошо встряхните. Положите пакет на тарелку и отправьте в микроволновую печь примерно на 5 минут – время может меняться в зависимости от мощности.
Достаньте, осторожно вскройте пакет, переложите картофель на тарелку и сразу подавайте – простое блюдо, которое выручает, когда нет времени.
