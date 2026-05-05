Киньте в суп ложку манки: вона робить його значно смачнішим

Манка в супі звучить дивно лише до першої ложки. Насправді це не просто "бабусин секрет", а дуже практичний лайфхак: ложка крупи може зробити першу страву цікавішою на смак.

Навіть одна столова ложка манної крупи, одразу змінює смак супу, ніби підсилює всі аромати. 24 Канал зібрав кілька порад, як приготувати ідеальну страву.

Цікаво Сир тягнеться, хліб хрумтить: як приготувати сендвіч з куркою без гриля та тостера

Для чого у суп додають манку?

Манку в суп додають, щоб змінити текстуру. Вона немов легкий загусник – робить бульйон трохи більш насиченим на смак, радить Vira_mavka. Особливо це помітно в простих супах, де немає великої кількості інгредієнтів.

Якщо додати підсмажену манку, ефект стає ще цікавішим. Вона не просто густить, а дає легкий горіховий присмак. Після першої спроби стає зрозуміло, що це не дивний лайфхак, а прийом, який справді змінює смак.

Сипати її потрібно обережно – тонкою цівкою і постійно помішувати, щоб не було грудок. Достатньо невеликої кількості, інакше суп стане занадто густим. Найкраще її сипати у курячі, та овочеві супи.

Як приготувати вершковий суп?

Такий суп – насичений, ароматний, варто одразу готувати подвійну порцію, зазначає Kwestia smaku.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів лисичок;

– 350 грамів картоплі;

– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 1 літр бульйону;

– 3 столові ложки подрібненого кропу;

– 3 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;

– 125 мілілітрів вершків 18%;

– 100 грамів сиру фета;

– 1 столова ложка манної крупи;

– сіль та перець до смаку.

Неймовірно смачний суп / Фото kwestia smaku

Приготування:

Лисички очистіть, добре промийте та обсушіть, картоплю очистіть і наріжте скибочками. У каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію разом із вершковим маслом, додайте картоплю та очищені зубчики часнику й обсмажуйте приблизно 3 хвилини, помішуючи. Додайте лисички й готуйте ще близько 2 хвилин. Влийте гарячий бульйон, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 10 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Після цього тонкою цівкою всипте манку, постійно помішуючи, щоб вона рівномірно розійшлася й не утворила грудочок, і проваріть ще 2 – 3 хвилини до легкого загущення. Додайте кріп і цибулю-шніт, перемішайте та зменште вогонь до мінімального. Вершки перелийте в окрему посудину, розведіть кількома ложками холодної води, потім поступово введіть у них гарячий бульйон, щоразу перемішуючи, після чого влийте цю суміш у каструлю. Злегка прогрійте суп на слабкому вогні, не доводячи до кипіння, і зніміть з плити. Подавайте гарячим, додавши зверху кубики сиру фета, за бажанням – із хлібом.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Як зварити бульйону для супу із залишків овочів?

Бульйон для супу варять не лише з м’яса чи кісток – основу легко зробити навіть з овочевих залишків. Морквяна шкірка, обрізки цибулі, стебла зелені, шматочки селери – усе це дає аромат, якщо правильно зібрати й проварити.

Головне – не кидати в каструлю все підряд, а брати чисті, свіжі залишки без гнилі. Овочі спершу можна трохи підсушити або навіть злегка обсмажити – так смак буде глибшим.

Потім їх слід залити холодною водою, додати часник, лавровий лист, перець горошком і варити на повільному вогні. Якщо є кістки або шматок курки – їх теж можна додати.

Важливо не переварити: зазвичай достатньо 40 – 60 хвилин для овочевого бульйону і трохи довше – для м’ясного. Після варіння бульйон необхідно процідити, щоб залишилася чиста рідина без зайвих частинок.

Ви можете одразу варити з нього суп чи соус або приготувати бульйон і заморозити у формі для кубиків льоду",

– рекомендує Марта Стюарт.

Такий варіант дуже практичний: невеликі порції легко додавати в супи, підливи чи каші, коли немає зайвого часу.

Що приготувати на сніданок?

Ліниві вареники – це той варіант сніданку, коли хочеться чогось домашнього, але без довгого стояння на кухні. Усе змішали, сформували – і вже за кілька хвилин маєте готову страву. Головний плюс такого рецепта – простота і стабільний результат. Вони виходять м’якими, ніжними та добре поєднуються і зі сметаною, і з медом чи варенням. Ідеально, коли часу обмаль, а хочеться чогось теплого й смачного.