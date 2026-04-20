Ніколи не готуйте ці продукти у нержавійці: порада від кулінарів, яку варто знати усім

Посуд із нержавіючої сталі є чудовим помічником на кухні, проте він не є універсальним для кожного рецепта. Порушення правил експлуатації такого начиння може не лише спотворити справжній смак ваших шедеврів, а й суттєво додати клопоту з чищенням та скоротити вік самої каструлі.

Хоча нержавіюча сталь є фаворитом на кухні завдяки своїй стійкості до корозії та довговічності, вона не є абсолютно універсальною. Існують певні категорії продуктів, які можуть вступити в небажану реакцію з металом або просто зіпсувати кулінарний результат через особливості нагріву посуду, розповідає портал Pysznosci.

Читайте також Усі тепер печуть хліб у гусятниці: рецепт від Ярославського без замішування

Що не варто готувати в нержавійці?

Тушкувати кислі продукти

Томати, лимон чи оцет при довгому контакті зі сталлю можуть витягувати з неї мікрочастинки металів. Це не лише додає страві специфічного залізного присмаку, а й може пошкодити дзеркальну поверхню посуду. Для насичених соусів краще підійде емаль.

Не всі страви можна готувати у нержавійці

Молоко та вершкові основи

Через специфіку розподілу тепла молочні білки миттєво прикипають до дна нержавійки. Якщо каструля не має багатошарового товстого дна, відмити її після приготування каші чи бешамелю буде вкрай важко.

Яйця та делікатний білок

Омлети або ніжне рибне філе практично гарантовано прилипнуть до металу без антипригарного шару. Білкові структури міцно "зчіплюються" з порами сталі, що руйнує текстуру страви при спробі її перевернути.

Гарніри з мінімумом вологи

Каші, що готуються шляхом повного вбирання води (наприклад, розсипчастий рис), вимагають ювелірної точності. Будь-яка нестача рідини призведе до того, що крупа присохне до дна мертвою хваткою.

Як готувати у посуді з нержавійки?

Щоб нержавійка стала вашим "союзником", навчіться правильно її експлуатувати. Головний секрет – попередній розігрів: якщо капнути воду на суху гарячу сковорідку і вона розлетиться дрібними кульками, то поверхня готова і продукти не прилипнуть, підказує Gerlach.

Також важливо обирати якісні моделі з важким "сендвіч-дном". Не забувайте і про достатню кількість олії, а сіль ніколи не додавайте у холодну воду, бо на металі зʼявляться білі цятки.

Які рецепти стануть у пригоді?