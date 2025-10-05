Крем-суп – перше, що спадає на думку, коли заходить мова про гарбуз. Але ж з нього можна приготувати значно більше смачних страв!

Гарбуз – чудова та універсальна основа для безлічі смачних страв. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні та спробувати нові смакові акценти з рецептами порталу Cookpad. До теми Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт Гарбузові оладки Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 стакан вареного гарбуза;

– 150 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка куркуми;

– дрібка солі;

– 100 мілілітрів кефіру;

– 50 грамів вершкового масла;

– олія для смаження. Приготування: Гарбуз відваріть до м’якості й розімніть виделкою у пюре. У великій мисці поступово з’єднайте всі інгредієнти. Дайте тісту постояти приблизно 10 хвилин. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте по столовій ложці тіста та обсмажуйте оладки на середньому вогні з обох боків до апетитної золотистої скоринки. Готові гарбузові оладки чудово смакують зі сметаною, медом чи горіхами. Просто і смачно / Фото Cookpad Рагу з гарбуза Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів гарбуза;

– 200 грамів філе копченої курки;

– 200 грамів адигейського сиру;

– 1 червона цибуля;

– петрушка;

– сушені білі гриби;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Гарбуз наріжте невеликими кубиками. Такими ж шматочками подрібніть курятину, сир та цибулю. Приправте сіллю, меленим перцем та спеціями до смаку, добре перемішайте. Додайте трохи оливкової олії й запікайте у духовці приблизно 40 хвилин. Перед подачею страву посипте свіжою петрушкою. А також варто приготувати тирамісу з гарбуза за рецептом порталу Shuba. Гарбузове тирамісу Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 400 грамів пюре гарбуза;

– 350 грамів крем-сиру;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 упаковка печива савоярді;

– сік 2 апельсинів;

– суміш какао з корицею для посипки. Приготування: Запечіть шматочки гарбуза у фользі при температурі 200 градусів впродовж 45 хвилин, після чого подрібніть їх блендером до стану пюре. У мисці збийте міксером крем-сир, гарбузове пюре, цукрову пудру та ванільний цукор до ніжної маси. Печиво савоярді злегка змочіть свіжовичавленим апельсиновим соком. Формуйте десерт шарами: спершу крем, далі савоярді, знову крем і ще раз печиво. Верхній шар посипте сумішшю какао та кориці. Поставте у холодильник мінімум на 2 години. Смачного! Який напій з гарбуза розриває всі тренди? Гарбузове лате зараз має дуже велику популярність.

Ви легко можете приготувати його вдома та не переплачувати у кавʼярні.