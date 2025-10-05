Укр Рус
5 жовтня, 07:05
3

Якщо набрид крем-суп: 3 небанальні страви з гарбуза

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Крем-суп – перше, що спадає на думку, коли заходить мова про гарбуз. Але ж з нього можна приготувати значно більше смачних страв!

Гарбуз – чудова та універсальна основа для безлічі смачних страв. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні та спробувати нові смакові акценти з рецептами порталу Cookpad

Гарбузові оладки 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 стакан вареного гарбуза;
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– дрібка куркуми;
– дрібка солі;
– 100 мілілітрів кефіру;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія для смаження. 

Приготування

  1. Гарбуз відваріть до м’якості й розімніть виделкою у пюре. У великій мисці поступово з’єднайте всі інгредієнти.
  2. Дайте тісту постояти приблизно 10 хвилин.
  3. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
  4. Викладайте по столовій ложці тіста та обсмажуйте оладки на середньому вогні з обох боків до апетитної золотистої скоринки.
  5. Готові гарбузові оладки чудово смакують зі сметаною, медом чи горіхами.

Просто і смачно / Фото Cookpad

Рагу з гарбуза 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 500 грамів гарбуза;
– 200 грамів філе копченої курки;
– 200 грамів адигейського сиру;
– 1 червона цибуля;
– петрушка;
– сушені білі гриби;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Гарбуз наріжте невеликими кубиками.
  2. Такими ж шматочками подрібніть курятину, сир та цибулю.
  3. Приправте сіллю, меленим перцем та спеціями до смаку, добре перемішайте.
  4. Додайте трохи оливкової олії й запікайте у духовці приблизно 40 хвилин.
  5. Перед подачею страву посипте свіжою петрушкою. 

А також варто приготувати тирамісу з гарбуза за рецептом порталу Shuba

Гарбузове тирамісу

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 400 грамів пюре гарбуза;
– 350 грамів крем-сиру;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 упаковка печива савоярді;
– сік 2 апельсинів;
– суміш какао з корицею для посипки.

Приготування

  1. Запечіть шматочки гарбуза у фользі при температурі 200 градусів впродовж 45 хвилин, після чого подрібніть їх блендером до стану пюре.
  2. У мисці збийте міксером крем-сир, гарбузове пюре, цукрову пудру та ванільний цукор до ніжної маси.
  3. Печиво савоярді злегка змочіть свіжовичавленим апельсиновим соком.
  4. Формуйте десерт шарами: спершу крем, далі савоярді, знову крем і ще раз печиво.
  5. Верхній шар посипте сумішшю какао та кориці.
  6. Поставте у холодильник мінімум на 2 години.

Смачного!

