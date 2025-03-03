Перенесуть в Карпати: готуємо деруни з грибами під сирною шапкою в горщиках
Деруни в духовці – модернізована версія улюбленої української страви. Приправлені пікантним грибним соусом та тягучою сирною "шубою", ці деруни мають ніжну текстуру та насичений аромат грибів.
Ці деруни готуються у невеликих горщиках або формах для запікання, а доповнюються сметаною або вершками та пасерованими грибами. Рецептом неймовірно смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Деруни з грибами в духовці
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– 2 цибулі;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки борошна пшеничного;
– сіль, перець – на смак;
– олія – на смак;
– 150 мілілітрів сметани 20%;
– 100 грамів печериць;
– 50 грамів сиру.
Приготування:
- Почистьте і помийте картоплю та цибулю. Усю картоплю та одну цибулину натріть на дрібній тертці.
- Яйце, 3 ложки борошна, терту картоплю та цибулю перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте на сковороді олію, викладіть столовою ложкою тісто. Смажте з кожного боку до золотистої скоринки.
- Наріжте другу цибулю кружалками. Почистьте та наріжте гриби пластинками, обсмажте їх на сковороді разом із цибулею, додайте 1 столову ложку борошна та сметану або вершки.
- Натріть сир на грубій тертці.
- У горщики чи форму для запікання складіть деруни, полийте грибною поливкою та посипте тертим сиром.
- Поставте горщики або форму для запікання в духовку, розігріту до 180 градусів, та запікайте впродовж 30 хвилин.
Смачного!
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