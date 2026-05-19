Полуниця зникає зі столу за хвилини: цей торт точно попросять приготувати ще раз

Полуниця для десертів просто ідеальна – її точно варто додати до крему чи бісквіту, і навіть звичайний торт одразу має вигляд святкового. Особливо тоді, коли ягоди поєднуються з ніжним кремом.

Класичні торти з полуницею – це чудовий смаколик для початку літа. Тут усе вирішує просте поєднання: м’який бісквіт, солодкий крем і соковита полуниця, яка дає свіжість та легку кислинку.

Як зробити торт з полуницею та кремом маскарпоне?

Такий торт розійдеться просто за декілька хвилин, пише Кwestia smaku.

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 70 грамів пшеничного борошна;

– 70 грамів картопляного крохмалю;

– половина чайної ложки розпушувача;

– 250 грамів маскарпоне;

– 250 мілілітрів холодних вершків 30%;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– приблизно 600 грамів полуниці;

– посипка, мигдальні пластівці або кокосова стружка для прикрашання.

Чудовий десерт / Фото kwestia smaku

Приготування:

Яйця заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Якщо потрібно зробити це швидше, покладіть їх у миску з теплою водою. Духовку розігрійте до 180 градусів. Жовтки збийте з половиною цукрової пудри до світлої та пишної маси – приблизно 7 хвилин. В окремій мисці збийте білки з рештою цукрової пудри, доки піна не стане густою та стійкою. Пшеничне борошно, картопляний крохмаль і розпушувач просійте в окрему миску та перемішайте. Обережно з’єднайте жовткову масу з білками за допомогою лопатки, щоб не втратити легкість тіста. Потім частинами додайте суху суміш: спочатку просійте приблизно третину борошна з крохмалем і розпушувачем, дуже делікатно вмішайте лопаткою, після цього так само додайте ще третину, а наприкінці – решту сухих інгредієнтів. Готове тісто перекладіть у невелику форму для випікання діаметром приблизно 21 сантиметр і розрівняйте верх. Випікайте бісквіт 35 – 45 хвилин, доки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме сухою. Після випікання дістаньте бісквіт із духовки, дайте йому повністю охолонути, а потім розріжте на три горизонтальні коржі. Для крему покладіть у чашу міксера маскарпоне, холодні вершки, ванільний цукор і цукрову пудру. Збивайте приблизно 3 хвилини, поки крем не стане пухким і однорідним. Кілька полуниць відкладіть для прикрашання, а решту розділіть навпіл. Одну частину розімніть виделкою, іншу наріжте скибочками, після чого змішайте обидві частини полуниці разом. На блюдо викладіть нижній корж, зверху розподіліть половину полуничної начинки та третину крему. Накрийте другим коржем, викладіть решту полуниці й ще третину крему. Зверху покладіть останній бісквітний корж і змастіть торт кремом, що залишився. Нанесіть крем також на боки, прикрасьте верх полуницею, посипкою, мигдальними пластівцями або кокосовою стружкою. Готовий торт поставте в холодильник приблизно на 1 годину або довше, якщо потрібно, щоб він добре охолов і стабілізувався.

Як приготувати крем з полуниці?

Такий крем дуже легко приготувати, пише Аll recipes.

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка свіжої полуниці;

– 1 склянка вершкового масла;

– 3,5 склянки просіяної цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування:

Полуницю помийте, очистьте від хвостиків і перебийте в блендері до однорідного пюре. Перекладіть полуничну масу в каструлю та поставте на середній вогонь. Доведіть пюре до кипіння, часто помішуючи, і варіть приблизно 20 хвилин, доки воно не зменшиться щонайменше вдвічі. Якщо хочеться отримати насиченіший полуничний смак, потримайте пюре на вогні трохи довше, поки воно не стане густішим і більш концентрованим. Після цього зніміть каструлю з плити й повністю охолодіть полуничну основу. В окремій мисці збийте вершкове масло електричним міксером до легкої та пухкої консистенції. Додайте 1 склянку цукрової пудри й збийте до однорідності. Потім додайте 2 столові ложки охолодженого полуничного пюре та ванільний екстракт, знову добре збийте. Після цього всипте ще 1 склянку цукрової пудри, збийте масу до гладкості й додайте ще 2 столові ложки полуничного пюре. Повторіть цей крок ще раз: додайте 1 склянку цукрової пудри, збийте, а потім введіть ще 2 столові ложки полуничного пюре. Наприкінці додайте решту цукрової пудри – половину склянки – і збийте крем до однорідної, ніжної та стійкої консистенції. Готовий полуничний масляний крем можна використовувати для тортів, капкейків, прошарку бісквітів або прикрашання десертів.

Як правильно зберігати полуницю?

Полуниця псується дуже швидко, особливо якщо залишити її вологою або тримати в закритому пакеті без доступу повітря, зазначає Food and wine. Саме тому ягоди не можна мити одразу після покупки.

Така смачна ягода / Фото unsplash

Волога пришвидшує появу м’якості та плісняви, тому полуницю краще ставити під воду безпосередньо перед приготування чи одразу, щоб з'їсти. Для зберігання ягоди варто перекласти в широку ємність одним шаром або хоча б так, щоб вони не були сильно притиснуті одна до одної. На дно покласти паперовий рушник – він вбирає зайву вологу й допомагає ягодам довше залишатися сухими.

Після покупки полуницю слід одразу перебрати. Якщо серед ягід є м’які, пошкоджені або підгнилі, їх відразу викинути. Навіть одна зіпсована ягода може швидко вплинути на інші. Зберігати полуницю найкраще в холодильнику, але не в повністю герметичному контейнері. Ягодам потрібна невелика циркуляція повітря. Дехто залишає кришку трохи прочиненою або використовує ємності з отворами. Також не радять відривати зелені хвостики завчасно. Полуниця довше залишається свіжою саме тоді, коли плодоніжка ще на місці.

