Шедевральний салат "Валя" з шинкою і сиром: можна готувати кожного дня
- Салат "Валя" з шинкою і сиром можна приготувати швидко, не витрачаючи багато часу біля плити.
- Цей салат створює святковий настрій завдяки своєму смаку.
Якщо захочеться чогось смачненького, не варто довго стояти біля плити. Цей смак подарує смак свята за лічені хвилини!
Шинка та сир – це ідеальне поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Додаємо свіжий овочевий акцент – і отримуємо салат, який підкорює з першої виделки, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати салат "Валя"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів шинки;
– 1 болгарський перець;
– 1 червона цибуля;
– 4 варені яйця;
– 250 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез;
– сіль та перець до смаку.
Шинка та сир – ідеальний дует / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Шинку та перець нарізаємо смужками, цибулю – півкільцями.
- Сир та яйця подрібнюємо кубиками.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом, солимо та перчимо до смаку.
Як ще смачно заправити салат з шинкою та сиром?
Майонез – далеко не єдина опція. Шинка та сир дарують чудовий акцент, який можна підсилити, розповідає Beszamel.
Наприклад, гірчиця, часник або хрін стануть чудовою добавкою, коли захочеться оригінальності. З часником краще смакуватиме основа на йогурті – його різкість потрібно помʼякшити.
