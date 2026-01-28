Шедевральний салат "Валя" з шинкою і сиром: можна готувати кожного дня

Якщо захочеться чогось смачненького, не варто довго стояти біля плити. Цей смак подарує смак свята за лічені хвилини!

Шинка та сир – це ідеальне поєднання, перед яким просто неможливо встояти. Додаємо свіжий овочевий акцент – і отримуємо салат, який підкорює з першої виделки, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Валя"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 1 болгарський перець;

– 1 червона цибуля;

– 4 варені яйця;

– 250 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез;

– сіль та перець до смаку.

Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Шинку та перець нарізаємо смужками, цибулю – півкільцями. Сир та яйця подрібнюємо кубиками. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом, солимо та перчимо до смаку.

Як ще смачно заправити салат з шинкою та сиром?

Майонез – далеко не єдина опція. Шинка та сир дарують чудовий акцент, який можна підсилити, розповідає Beszamel.

Наприклад, гірчиця, часник або хрін стануть чудовою добавкою, коли захочеться оригінальності. З часником краще смакуватиме основа на йогурті – його різкість потрібно помʼякшити.

