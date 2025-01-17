Він просто неймовірно смачний: як приготувати королівський яблучний пиріг

Королівський яблучний пиріг – це поєднання ніжного тіста з пшеничного борошна, яєць і цукру, доповнене соковитими яблуками, які стають справжньою окрасою страви.

Цей десерт вирізняється завдяки оксамитовому крему, що надає йому вишуканого смаку. Така гармонія інгредієнтів перетворює кожен шматок на справжню насолоду, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Королівський яблучний пиріг

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 3 яйця;

– 5 чайних ложок картопляного крохмалю;

– 150 грамів цукру;

– 10 яблук;

– 3,5 ложки желатину;

– 24 грами цукру (2 столові ложки);

– 200 грамів вершків 30%.

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Жовтки з цукром збивайте не менше п’яти хвилин до отримання світлої та пишної маси. До жовтків додайте муку та крохмаль. Білки збийте до міцної піни, а потім обережно, порціями, додайте їх до жовтків, акуратно перемішуючи. Вилийте тісто у форму для випікання та випікайте тридцять хвилин за температури 180 градусів. Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте дрібними кубиками. Перекладіть у каструлю, додайте половину склянки води та дві столові ложки цукру. Готуйте під кришкою до м’якості, приблизно 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи. Коли яблука будуть готові, додайте дві з половиною столові ложки желатину, ретельно перемішайте і залиште охолоджуватися. Після того, як яблука трохи охолонуть і ще не застигнуть, викладіть їх на випечений бісквіт. Розчиніть одну столову ложку желатину у чверті склянки гарячої води. Залиште остигати. Збийте вершки до міцної піни, додайте дві столові ложки цукру і розчинений желатин. Викладіть вершки на шар з яблуками. Залиште тісто в холодильнику щонайменше на три години.

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