Ці рецепти найкраще смакують на початку травня: що приготувати з зеленої цибулі

Зелена цибуля – чудовий додаток до безлічі страв. Але ще краще буває, коли вона виступає основним компонентом!

Цибуляники – це не лише легко та бюджетно, а ще й неймовірно смачно. Насолодитися цим подарунком весни найпростіше за рецептом TikTok Українська господиня.

Як приготувати цибуляники?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 200 грамів борошна;

– 1 велике або 2 маленькі варені яйця;

– пучок зеленої цибулі;

– 1 чайна ложка приправи "10 овочів".

Приготування:

З'єднайте в глибокій ємності кефір із яйцем та розпушувачем, після чого порційно всипайте борошно, ретельно вимішуючи масу до стану густої домашньої сметани. Щоб надати страві насиченого овочевого аромату та яскравого смаку, додайте до основи спеціальну приправу, а також подрібнене варене яйце та дрібно нарізане пір'я зеленої цибулі. Рівномірно розподіліть усі інгредієнти всередині маси, акуратно перемішавши їх ложкою. Обсмажуйте вироби на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків, доки не з'явиться апетитна золотиста скоринка.

Що подати до цибуляників?

Сметана – це добре, але овочевий салат зі сметаною – ще краще. Готуємо просто за рецептом порталу Cookpad.

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів огірків;

– 400 грамів помідорів;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте огірки та помідори під проточною водою, після чого наріжте їх скибочками або кубиками зручного розміру. Перекладіть овочі у глибоку салатницю, додайте порцію густої сметани та посоліть. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно покрила кожну частинку, і відразу подавайте до столу.

Як зберігати зелену цибулю?

Щоб зелена цибуля залишалася свіжою якомога довше, спробуйте зберігати її в холодильнику, загорнувши у вологий паперовий рушник. Для кращого результату можна покласти його у пакет, але не закривати, щоб повітря вільно циркулювало, радить Food52.

Також можна поставити пучок вертикально в склянку з невеликою кількістю води, накривши зверху пакетом. Це дозволить пір’ю залишатися хрустким протягом тижня – ідеально для салатів.

Куля ж без улюблених дерунів! Але важливо попіклуватися, щоб вони були хрусткими.

Важливо використовувати свіже яйце і смажити на добре розігрітій пательні, відтиснувши зайву рідину з картоплі. І головне – не треба навіть грама борошна.